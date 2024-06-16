Gazze'de son durum... Hamas'tan İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda ölü var

254 gündür İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'den haberler gelmeye devam ediyor. Gazze'de ölü sayısı 37.296'ya yükselirken, dün Hamas'tan gelen açıklama ise dikkat çekti. Kassam Tugayları, "Yasin 105" roketleriyle İsrail askeri aracını hedef aldı. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti MESCİD-İ AKSA'DA 40 BİN MÜSLÜMAN BAYRAM NAMAZI KILDI

İSRAİL KURBAN BAYRAMINDA DA DURMADI!

BİR İSRAİL ASKERİ DAHA ÖLDÜ

KASSAM TUGAYLARI: REFAH'TAKİ OPERASYONUMUZ İSRAİL ORDUSUNUN BAŞARISIZLIĞININ YENİ BİR TEYİDİDİR

İSRAİL: ESİRLERİN TAMAMINI "ASKERİ OPERASYONLA" KURTARAMAYIZ

KASSAM TUGAYLARI DUYURDU! İSRAİL'E DARBE

BEYAZ SARAY, KATAR VE MISIR'IN HAMAS YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI

CAN KAYBI 37 BİN 296'YA ÇIKTI

16.06.2024 08:30

MESCİD-İ AKSA'DA 40 BİN MÜSLÜMAN BAYRAM NAMAZI KILDI

İsrail’in yoğun kısıtlama ve tacizlerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Müslüman Kurban Bayramı’nı kutluyor.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da yaklaşık 40 bin Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı.

İsrail polisinin sınırlamaları nedeniyle cemaat, namazın ardından dağıldı.

16.06.2024 08:00

İSRAİL KURBAN BAYRAMINDA DA DURMADI!

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırılar düzenledi.

Savaş uçaklarının, Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı batısında bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

16.06.2024 07:00

BİR İSRAİL ASKERİ DAHA ÖLDÜ

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, 10 Haziran'da Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan Givati ​​Tugayından 19 yaşındaki Çavuş Yair Roitman'ın öldüğü ifade edildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre de Roitman'ın Filistinli direnişçilerin 10 Haziran'da Refah kentinde İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binayı bombalaması sırasında yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 8 askerinin daha öldüğünü duyurmuştu.

16.06.2024 05:00

KASSAM TUGAYLARI: REFAH'TAKİ OPERASYONUMUZ İSRAİL ORDUSUNUN BAŞARISIZLIĞININ YENİ BİR TEYİDİDİR

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Refah'ta gerçekleştirdiğimiz karma ve nitelikli operasyon, direnişimiz karşısında düşmanın başarısızlığının yeni bir teyididir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düşmana (İsrail'e) acı darbelerimiz nerede olursa olsun devam edecek. İşgal ordusu topraklarımızın her yerinde ölüm pusularından başka bir şey bulamayacaktır."

Kassam Tugayları'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı, içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

16.06.2024 04:00

İSRAİL: ESİRLERİN TAMAMINI "ASKERİ OPERASYONLA" KURTARAMAYIZ

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının "askeri operasyonla" kurtarılamayacağını belirtti.

Refah'ta 8 askerin öldürüldüğü olayı uzmanlardan oluşan bir ekibin dikkatle araştıracağını dile getiren Hagari, "Tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ancak esirlerin tamamını askeri operasyonla geri getiremeyiz." dedi.

16.06.2024 03:00

🔴KASSAM TUGAYLARI DUYURDU! İSRAİL'E DARBE

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü kaydedildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber İsrail'in güneyindeki Sofa askeri mevzisinin bombalandığı belirtildi.

16.06.2024 00:10

BEYAZ SARAY, KATAR VE MISIR'IN HAMAS YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail’in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı ateşkes planının devreye girmesi için yoğun çaba sarf eden ülkeler Hamas ile İsrail’e ortak noktada buluşmaları için baskı yapıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün yaptığı açıklamada, Katar ve Mısır’ın Biden tarafından sunulan ateşkes planını ilerletmek için yakında Hamas yetkilileri ile bir görüşme planladığını söyledi.

Sullivan, Hamas’ın plana yönelik tepkisini yakından izlediklerini belirterek, “Bazı düzenlemelerin idare edilebileceğini düşünüyoruz. Bazıları ise hem Başkan Biden'ın ortaya koyduğu hem de BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı düzenlemelerle tutarsız. Ve bu gerçekle yüzleşmek zorundayız” dedi.

16.06.2024 00:00

CAN KAYBI 37 BİN 296'YA ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 253 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 30 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 95 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 296'ya yaralı sayısının 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.

Yer: Gazze