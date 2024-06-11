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Bahçeli grup toplantısında duyurdu! MHP'den ekonomi hamlesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Projeyi "Bu proje asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesidir." sözleriyle tanımlayan Bahçeli, "Bu projenin hayata geçmesi için parti olarak üzerimize düşen çalışmayı, diğer partilerle olan diyaloğu ve hangi kesimden olursa olsun; aç, susuz, fukara, kim varsa hepsiyle kucaklaşmayı hedef alan bir çalışmadır. Allah hayırlı, uğurlu etsin." dedi. 

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirme yapan Bahçeli, ekonomiye ilişkin de yeni bir projenin duyurusunu yaptı. 

"HERKESLE KUCAKLAŞMAYI HEDEF ALAN ÇALIŞMA"

Parti olarak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bahçeli, "Bu proje asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesidir." dedi. Bahçeli, projenin aç, susuz kim varsa herkesle kucaklaşmayı hedef aldığını söyledi. 

Bahçeli grup toplantısında duyurdu! MHP'den ekonomi hamlesi - 1. Resim

Bahçeli proje hakkında şunları söyledi: 

"Muhterem arkadaşlarım; Milliyetçi Hareket Partisi değerli bir çalışmaya, değerli dava arkadaşlarımız ve uzmanlarımızla katkı sağlayarak, aynen diğer konularda olduğu gibi bir proje hazırlığı içine girmiştir. Bu proje asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesidir. Bu projenin hayata geçmesi için parti olarak üzerimize düşen çalışmayı, diğer partilerle olan diyaloğu ve hangi kesimden olursa olsun; aç, susuz, fukara, kim varsa hepsiyle kucaklaşmayı hedef alan bir çalışmadır. Allah hayırlı, uğurlu etsin."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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