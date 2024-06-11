Bahçeli grup toplantısında duyurdu! MHP'den ekonomi hamlesi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2024 11:34 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 13:41 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Projeyi "Bu proje asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesidir." sözleriyle tanımlayan Bahçeli, "Bu projenin hayata geçmesi için parti olarak üzerimize düşen çalışmayı, diğer partilerle olan diyaloğu ve hangi kesimden olursa olsun; aç, susuz, fukara, kim varsa hepsiyle kucaklaşmayı hedef alan bir çalışmadır. Allah hayırlı, uğurlu etsin." dedi.