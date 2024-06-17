Abdullah Gül'ün Saadet ve Gelecek partilerini birleştireceği iddialarına açıklama geldi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 17 Haziran 2024 18:37 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 18:58 - Güncelleme:

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Abdullah Gül'ün Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleştirerek genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddialarına açıklık getirildi. Hem Saadet Partisi hem Gelecek Partisi kanadı, kapılarının herkese açık olduğunu fakat bu iddiaların gerçeklik payının bulunmadığını belirtti.