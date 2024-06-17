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Abdullah Gül'ün Saadet ve Gelecek partilerini birleştireceği iddialarına açıklama geldi

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Abdullah Gül&#039;ün Saadet ve Gelecek partilerini birleştireceği iddialarına açıklama geldi

Gündem Haberleri

Abdullah Gül'ün Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleştirerek genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddialarına açıklık getirildi. Hem Saadet Partisi hem Gelecek Partisi kanadı, kapılarının herkese açık olduğunu fakat bu iddiaların gerçeklik payının bulunmadığını belirtti.

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından istediği başarıyı yakalamayan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi için birleşme iddiaları ortaya atıldı.

Abdullah Gül'ün Saadet ve Gelecek partilerini birleştireceği iddialarına açıklama geldi - 1. Resim

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, iki partiyi birleştirerek genel başkanlık koltuğuna oturacağı söylentileri, ülke siyasetinin gündemine oturdu.

Abdullah Gül'ün Saadet ve Gelecek partilerini birleştireceği iddialarına açıklama geldi - 2. Resim

HER İKİ PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, "Bizim kapımız herkese açık. Söylediğiniz haberle ilgili gerçeklik payı yok" açıklamasında bulundu.

Abdullah Gül'ün Saadet ve Gelecek partilerini birleştireceği iddialarına açıklama geldi - 3. Resim

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın ise, "Abdullah Bey'le yakinen görüşen biriyim. Abdullah Bey'in böyle bir talebi yok. Saadet'teki yeni genel merkez oluşumuna göre durum tekrar değerlendirilir" şeklinde konuştu.

Abdullah Gül'ün Saadet ve Gelecek partilerini birleştireceği iddialarına açıklama geldi - 4. Resim

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