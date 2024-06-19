Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de katliama ABD desteği! İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi

Gazze'de katliama ABD desteği! İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze&#039;de katliama ABD desteği! İsrail&#039;e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği sunan ABD, Tel Aviv yönetimine silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindiğini duyurdu.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD oldu. Refah'ta çadırların bombalanması başta olmak üzere Gazze'deki birçok katliamda ABD menşeili silahlar kullanıldı. Nisan ayında Ukrayna ve Tayvan ile birlikte İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıklayan ABD, silah ve mühimmat teslimatında sona geldi.

NETANYAHU'YA BİZZAT SÖYLEDİLER

Netanyahu dün, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD yönetiminin İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtmişti. Görüşmenin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından ABD’den İsrail’e silah ve mühimmat gönderilmesine ilişkin açıklamada yapıldı.

Açıklamada, “ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew dün Başbakan Netanyahu'ya, Başbakanın bahsettiği mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söyledi.” ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN İSRAİL'E 26 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

ABD Meclisi, Nisan ayında 6 aylık tartışmaları sonlandırarak Ukrayna, Tayvan ve İsrail'e 95 milyar doları bulan tasarıyı onaylamıştı. İki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edilen pakette İsrail'e 26 milyar dolar ayrıldı.

SAVAŞ JETİNE ONAY VERDİLER

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD'de 7 Ekim'den beri İsrail'e yapılacak en büyük silah satışlarından birinin önü açıldı.

ABD Kongresi'ndeki iki Demokrat siyasetçi, uzun süredir karşı çıktıkları İsrail'e savaş jeti satışına onay verdi.

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen üç ABD'li yetkili, Temsilciler Meclisi Üyesi Gregory Meeks ve Senatör Ben Cardin'in 18 milyar dolarlık 50 adet F-15 satışını onayladığını söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
'Acil durum' ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyorİslam Memiş'ten paranızı 10'a katlayacak tüyo! "Cebinizdeki 200 TL 2 bin TL olabilir"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Acil durum' ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyor - DünyaGüney Kore acil durum ilan etti! Yeni bakanlık kuruluyorYunanistan alevlere teslim! Bölge halkı tahliye emrine uymadı - DünyaYunanistan alev alev! Ekipler teyakkuzdaMekke'de sıcaklıklar 52 dereceyi aştı! Yüzlerce hacı adayı hayatını kaybetti - DünyaYüzlerce hacı adayı hayatını kaybettiİsrail ilk kez saldırdı! Lübnan'ın Sur'u hedefte, ölü ve yaralılar var - DünyaLübnan'ın Sur'u hedefte, ölü ve yaralılar varGazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı 'Refah' kullanılamaz halde - Dünya'Refah' kullanılamaz haldeNetanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler - DünyaNetanyahu'nun oğlundan olay paylaşım
Sonraki Haber Yükleniyor...