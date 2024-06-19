Gazze'de katliama ABD desteği! İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği sunan ABD, Tel Aviv yönetimine silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindiğini duyurdu.

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Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD oldu. Refah'ta çadırların bombalanması başta olmak üzere Gazze'deki birçok katliamda ABD menşeili silahlar kullanıldı. Nisan ayında Ukrayna ve Tayvan ile birlikte İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıklayan ABD, silah ve mühimmat teslimatında sona geldi.

NETANYAHU'YA BİZZAT SÖYLEDİLER

Netanyahu dün, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD yönetiminin İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtmişti. Görüşmenin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından ABD’den İsrail’e silah ve mühimmat gönderilmesine ilişkin açıklamada yapıldı.

Açıklamada, “ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew dün Başbakan Netanyahu'ya, Başbakanın bahsettiği mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söyledi.” ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN İSRAİL'E 26 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

ABD Meclisi, Nisan ayında 6 aylık tartışmaları sonlandırarak Ukrayna, Tayvan ve İsrail'e 95 milyar doları bulan tasarıyı onaylamıştı. İki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edilen pakette İsrail'e 26 milyar dolar ayrıldı.

SAVAŞ JETİNE ONAY VERDİLER

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD'de 7 Ekim'den beri İsrail'e yapılacak en büyük silah satışlarından birinin önü açıldı.

ABD Kongresi'ndeki iki Demokrat siyasetçi, uzun süredir karşı çıktıkları İsrail'e savaş jeti satışına onay verdi.

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen üç ABD'li yetkili, Temsilciler Meclisi Üyesi Gregory Meeks ve Senatör Ben Cardin'in 18 milyar dolarlık 50 adet F-15 satışını onayladığını söyledi.