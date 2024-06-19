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Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;nun oğlu Yair Netanyahu&#039;dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusuna Filistin'de soykırım emri veren Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkındaki paylaşımı dünya basınında gündem oldu. Oğul Netanyahu'nun suçlayıcı ifadeleri İsrail hükümetindeki krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrali Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Yair Netanyahu'nun ifadeleri dünya basınında gündem oldu.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler - 1. Resim

NETANYAHU'NUN OĞLUNDAN KOMUTAN BAR'A ÇARPICI GÖNDERME

Netanyahu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın daha önce askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararı sonrasında X hesabından Bar'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

İsrail Başkanının oğlu paylaşımında "Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, bu arada 7 Ekim'de neredeydi ve ne yapıyordu? Şimdi, Levy'yi Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atamaya karar verdi." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler - 2. Resim

BABA NETANYAHU DA İÇ GÜNVELİĞİ SUÇLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, oğlunun paylaşımına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. ABD'nin Miami kentinde yaşayan Yair Netanyahu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla İsrail'de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 7 Ekim'deki saldırılarla ilgili İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçlamıştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler - 3. Resim

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin, saldırılara ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürülmüştü. Ülke medyasında, Genelkurmay Başkanı Halevi ve Güney Komutanlığı yetkililerinin söz konusu istihbarattan günler sonra haberdar olduğu ve şaşkınlık yaşadıkları belirtilmişti.

İsrail'de, ülke tarihinin "en sağcı hükümetine" daha önceden muhalefet eden kesimler, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrılarını sıklaştırıyor. Buna karşın Netanyahu ise 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırıda sorumluluğu üstlenmekten kaçınmış ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapatmıştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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