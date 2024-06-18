Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ortadoğu tansiyon yüksek! İsrail yine Lübnan'ı vurdu, Hizbullah Hayfa Limanına kadar sızdı

Ortadoğu tansiyon yüksek! İsrail yine Lübnan'ı vurdu, Hizbullah Hayfa Limanına kadar sızdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortadoğu tansiyon yüksek! İsrail yine Lübnan&#039;ı vurdu, Hizbullah Hayfa Limanına kadar sızdı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Lübnan'daki İran destekli güçlere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün bir aracı vuran İsrail, bugün başka bir araca daha saldırı düzenledi. Aynı noktaya iki füzeyle yapılan saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Hizbullah güçleri ise İsrail'in 25 km içindeki Hayfa limanına kadar sızdıklarını gösteren video yayımladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, bölgede tansiyonu yükseltemeye devam ediyor. İran destekli güçlere suikastını sürdüren İsrail, Lübnan'daki Hizbullah güçlerine saldırılarına bugün de devam etti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

24 SAATTE İKİ SALDIRI

İsrail güçleri dün Hizbullah mensuplarının bulunduğu bir araca saldırı düzenlemiş ve 1 kişi ölmüştü. Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden İsrail bir kez daha saldırdı. Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir otomobile yönelik hava saldırısında araç büyük oranda yandı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail ordusu aynı noktaya ikinci defa 2 adet füze ile hava saldırısı düzenledi. Burgaliye saldırısında toplamda 8 sivilin yaralandı,  Yaralılar ambulanslarla en yakın kent olan Sur’daki hastanelere kaldırıldı.

HİZBULLAH HAYFA LİMANINA KADAR SIZDI

İran destekli Hizbullah güçleri ise Hayfa limanına kadar sızdıklarını gösteren görüntüler paylaştı. İnsansız hava aracının (İHA) çektiği görüntülerde İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryaları, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemileri yer aldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli maçta forma giyen Kenan Yıldız, Juventus takımında oynuyorUkrayna tanıttı! 'Ölümcül kamikaze' savaşın seyrini değiştirebilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polonyalı çiftçilerden akıl almaz hareket! Müslüman göçmenlere karşı domuz gübresi döktüler - DünyaMüslüman göçmenlere karşı domuz gübresi döktülerAzerbaycan'dan Ermenistan'a ölümcül silah desteği veren Fransa'ya sert uyarı - DünyaAzerbaycan'dan, Fransa'ya "Caesar" uyarısıStoltenberg’den yeni NATO Genel Sekreteri açıklaması: Çok güçlü bir aday - DünyaStoltenberg’den yeni NATO Genel Sekreteri açıklamasıUkrayna tanıttı! 'Ölümcül kamikaze' savaşın seyrini değiştirebilir - DünyaRus filosunun korkulu rüyası olacak2015 yılında söyledikleri başına dert oldu! Tayland'ın eski Başbakanı için karar verildi - DünyaTayland’ın eski Başbakanı için karar verildiABD'den 500 bin göçmene vatandaşlık fırsatı! Biden'ın yeni planı ortaya çıktı - DünyaABD'den 500 bin kişiye vatandaşlık fırsatı! Plan duyuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...