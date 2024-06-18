Ortadoğu tansiyon yüksek! İsrail yine Lübnan'ı vurdu, Hizbullah Hayfa Limanına kadar sızdı

İsrail, Lübnan'daki İran destekli güçlere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün bir aracı vuran İsrail, bugün başka bir araca daha saldırı düzenledi. Aynı noktaya iki füzeyle yapılan saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Hizbullah güçleri ise İsrail'in 25 km içindeki Hayfa limanına kadar sızdıklarını gösteren video yayımladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, bölgede tansiyonu yükseltemeye devam ediyor. İran destekli güçlere suikastını sürdüren İsrail, Lübnan'daki Hizbullah güçlerine saldırılarına bugün de devam etti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

24 SAATTE İKİ SALDIRI

İsrail güçleri dün Hizbullah mensuplarının bulunduğu bir araca saldırı düzenlemiş ve 1 kişi ölmüştü. Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden İsrail bir kez daha saldırdı. Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir otomobile yönelik hava saldırısında araç büyük oranda yandı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail ordusu aynı noktaya ikinci defa 2 adet füze ile hava saldırısı düzenledi. Burgaliye saldırısında toplamda 8 sivilin yaralandı, Yaralılar ambulanslarla en yakın kent olan Sur’daki hastanelere kaldırıldı.

HİZBULLAH HAYFA LİMANINA KADAR SIZDI

İran destekli Hizbullah güçleri ise Hayfa limanına kadar sızdıklarını gösteren görüntüler paylaştı. İnsansız hava aracının (İHA) çektiği görüntülerde İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryaları, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemileri yer aldı.