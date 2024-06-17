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İsrail, Lübnan'da İran destekli güçleri vurdu! 1 Hizbullah mensubu öldü

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Dünya Haberleri

İsrail, Lübnan'ın güneyine İran destekli Hizbullah güçlerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 Hizbullah mensubu öldü

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, savaşı Ortadoğu'ya yaymaya devam ediyor. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri ile İsrail arasında tansiyon giderek yükseliyor. İsrail bugün Lübnan'da bir araca hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda bir Hizbullah mensubu öldü.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA SUİKAST

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Sur kentinin Şehabiye beldesinde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, aracın tamamen yandığı ve bölgeye ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

Haberde, saldırıda ölen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

HİZBULLAH'TAN TAZİYE MESAJI

Hizbullah Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 1979 doğumlu Muhammed Mustafa Eyyüb isimli bir Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

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