İsrail karıştı! Netanyahu'nun oğlu Yair'den orduya 'ihanet' göndermesi

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin dün aldığı, "7 Ekim'deki başarısızlıklarla" ilgili yürütülen soruşturmayı temmuz ayındaki duruşmaya kadar durdurma kararına tepki gösterdi. "Neyi gizlemeye çalışıyorlar? İhanet yoksa neden dış ve bağımsız tarafların soruşturma yapmasından korkuyorlar?" ifadelerini kullanan Netanyahu, ayrıca "7 Ekim'de Hava Kuvvetleri neredeydi?" diye sordu.

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Netanyahu, Devlet Soruşturma Komitesi'nin, bir Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından yönetildiğini ve bu nedenle sol için bir örtbas komitesi olarak kullanıldığını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 7 Ekim'deki saldırılarla ilgili İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçluyordu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin, saldırılara ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürülmüştü.

Ülke medyasında, Genelkurmay Başkanı Halevi ve Güney Komutanlığı yetkililerinin söz konusu istihbarattan günler sonra haberdar olduğu ve şaşkınlık yaşadıkları belirtilmişti.

İsrail'de, ülke tarihinin "en sağcı hükümetine" daha önceden muhalefet eden kesimler, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrılarını sıklaştırıyor.

Buna karşın Netanyahu ise 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırıda sorumluluğu üstlenmekten kaçınmış ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapatmıştı.