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Soykırımcı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Soykırımcı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin'de 8 aydır soykırım yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş kabinesini feshettiğini bakanlara bildirdi. İsrail Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun politikalarına karşı oldukları için geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı devam ettirirken savaş kabinesini feshettiğini bakanlara bildirdi.

Soykırımcı Netanyahu savaş kabinesini feshetti - 1. Resim

NETANYAHU KABİNEYE "GEREK KALMADI" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gerçekleştirdiği toplantıda savaş kabinesini sona erdirme kararı aldı.

İsrail basınında yer alan habere göre; Başbakan Netanyahu toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Kabine, Benny Gantz ile yapılan koalisyon anlaşmasında onun isteği üzerine vardı. Gantz'ın ayrılmasıyla artık kabineye ihtiyaç kalmadı."

Soykırımcı Netanyahu savaş kabinesini feshetti - 2. Resim

GANT KABİNEDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.

Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu’dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

Soykırımcı Netanyahu savaş kabinesini feshetti - 2. Resim

EİSENKOT DA SAVAŞ KABİNESİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği duyuruldu.

Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu. Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

Soykırımcı Netanyahu savaş kabinesini feshetti - 3. Resim

NETANYAHU'DAN ÇARPICI TAKTİKSEL ATEŞKES ÇIKIŞI: MEDYADAN DUYDUM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "taktiksel ateşkes"e ilişkin haberleri reddettiğini belirterek bunu medyadan duyduğunu savundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, hükümetin haftalık olağan toplantısında konuştu.

Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Söz konusu açıklamayı reddeden Netanyahu, "Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kısa eksenlerde kısa ateşkes süreleri olduğunu iddia eden Netanyahu bunun Ordu Sözcüsü'nün açıkladığı şekilde olmadığını vurguladı.

Soykırımcı Netanyahu savaş kabinesini feshetti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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