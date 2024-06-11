Fransa'da özgür iradeye set çekildi! Netanyahu'yu eleştiren komedyen hedef alındı

Fransız komedyen Guillaume Meurice, İsrail'in Gazze'deki soykırımına kayıtsız kalmadı. Meurice, çalıştığı radyo programında işgalci Netanyahu'yu eleştirince hedef tahtasına yazıldı. Meurice, Radio France'taki işinden kapı dışarı edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız komedyen Meurice, Radio France'a bağlı Radio Inter'deki programda, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu'yu mizah yollu eleştiri getirdi. Programın ardından Meurice, işinden oldu. Radio France, bu durumu, "büyük bir yanlıştan ötürü iş sözleşmesinin erken feshedildiğini" ifadesiyle soykırıma arka çıktı.

GUİLLAUME MEURİCE İÇİN 'İNATÇI' DEDİLER

Radio France Yürütme Kurulu Başkanı Sibyle Veil, komedyenin işten çıkarılmasına ilişkin Le Monde'a yaptığı açıklamada, bu kararın, Meurice'in "inatçılığı ve tekrar eden sadakatsizliği" nedeniyle alındığını belirtti.

Kurum içinde "ifade özgürlüğünün ve mizahın hiçbir şekilde hedef alınmadığını" savunan Veil, komedyenin uyarılara rağmen söylemlerine devam ettiğini ve kendilerine işten çıkarmak dışında başka seçenek bırakmadığını ileri sürdü.

ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİNDE ÖZGÜRLÜK YOK!

Avrupa Yahudileri Örgütü, 29 Ekim'deki programda, Netanyahu'ya yönelik eleştirel ve mizahi ifadelerinin ardından Guillaume Meurice hakkında "şiddeti teşvik ettiği ve Yahudi karşıtı nefret yaydığı" gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Fransız komedyen, 2 Mayıs'ta açığa alınmıştı.