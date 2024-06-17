NATO'nun 'nükleer silah' çıkışına Rusya'dan tepki gecikmedi: Durumu gerginleştiriyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "NATO'da nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelerin yapıldığı" yönündeki açıklamasına Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Stoltenberg'in nükleer silahla ilgili söyleminin durumu gerginleştirdiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin konularla ilgili sorularını cevapladı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ni değerlendiren Peskov, bu zirvenin Ukrayna krizine çözüm üretemediğini belirtti.

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RUSYA'DAN 'TÜRKİYE' MESAJI

Macaristan, Sırbistan ve Türkiye’nin zirvede kabul edilen ortak bildiriyi desteklediğine dikkati çeken Peskov, "Bu, ikili ilişkileri bozmayacak. Elbette, bu ülkelerin yaklaşımlarını dikkate alacağız. Bu bizim için önemli. Argümanlarımızı açıklamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

STOLTENBERG'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "NATO'da nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelerin yapıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu açıklamanın İsviçre'deki zirvede kabul edilen ortak bildiriye aykırı olduğunu kaydetti.

Peskov, "Bu bildiride, bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu (Stoltenberg'ın açıklaması), durumu gerginleştiren unsurdan başka bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, "bir sonraki Ukrayna ile ilgili barış zirvesinin çatışmaları sonlandırması gerektiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Rus tarafının bu konudaki yaklaşımı şeffaf ve tutarlı. Bu yaklaşımı Kuleba da iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG NE DEMİŞTİ?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin daha fazla nükleer silahı kullanmaya hazır hale getirmek için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında verdiği mesajda, NATO ülkelerini nükleer cephaneliklerini ortaya koymaya çağırmış ve "NATO'nun hedefi elbette nükleer silahların olmadığı bir dünyadır. Ancak nükleer silahlar var olduğu sürece biz de nükleer bir ittifak olarak kalacağız. Çünkü Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olduğu ve NATO'nun olmadığı bir dünya daha tehlikeli bir dünyadır." ifadelerine yer vermişti.

Stoltenberg, "Son yıllarda ve aylarda Rus tarafında tehlikeli bir nükleer söylem görüyoruz. Ayrıca Rus tarafında nükleer tatbikatlar görüyoruz." diye konuşmuştu.