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ABD'de Filistin destekçileri CitiBank önünde İsrail'i protesto etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de toplanan bir grup Filistin destekçisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan İsrail'i protesto etti. Göstericiler, Rockefeller ailesi tarafından kurulan CitiBank'ı da hedef aldı. ABD polisi, İsrail'i boykot edenleri gözaltına aldı.

Filistin destekçisi iklim aktivistleri, New York'un CitiBank genel merkezi önünde protesto düzenledi.

ABD'de Filistin destekçileri CitiBank önünde İsrail'i protesto etti - 1. Resim

ABD’nin New York kentinde bulunan ve İsrail’in en büyük yabancı finans kuruluşlarından biri olan CitiBank’ın genel merkezi önünde toplanarak İsrail ile mali ilişkileri ve uyguladığı çevre politikaları nedeniyle Citibank'ı protesto eden Filistin destekçisi iklim aktivistlerine New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, müdahalede bulundu.

ABD'de Filistin destekçileri CitiBank önünde İsrail'i protesto etti - 2. Resim

Oturma eylemi düzenleyen ve İsrail aleyhinde sloganlar atan birçok gösterici göz altına alındı.

ABD'de Filistin destekçileri CitiBank önünde İsrail'i protesto etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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