ABD'de Filistin destekçileri CitiBank önünde İsrail'i protesto etti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD'de toplanan bir grup Filistin destekçisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan İsrail'i protesto etti. Göstericiler, Rockefeller ailesi tarafından kurulan CitiBank'ı da hedef aldı. ABD polisi, İsrail'i boykot edenleri gözaltına aldı.