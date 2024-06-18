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Netanyahu katliamı Ortadoğu'ya yayıyor! İsrail Lübnan'a saldırı planlarını onayladı

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Netanyahu katliamı Ortadoğu&#039;ya yayıyor! İsrail Lübnan&#039;a saldırı planlarını onayladı

Dünya Haberleri

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, savaşı Ortadoğu'ya yaymak için kolları sıvadı. İsrail Lübnan'a saldırı planları onaylandı.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırısını bahane ederek aylardır Gazze'ye saldıran İsrail, 40 bine yakın Filistinliyi katletti. Tüm dünyanın gözü önünde yapılan katliam şimdi Ortadoğu'ya yayılıyor. İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a saldırmak için gereken planların onaylandığını duyurdu.

İSRİAL LÜBNAN'A SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI

Son günlerde Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri ile artan gerilim sonrasında İsrail ordusu, Lübnan'a karşı harekete geçti. İsrail ordusu, Lübnan savaş planlarını onayladığını açıkladı.

İsrail'den yapılan açıklamada, generallerin bir değerlendirme yaptığı ve bu değerlendirme sırasında "Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onayladığı" belirtilerek, generallerin ayrıca "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar da aldığı aktarıldı.

LÜBNAN İLE TANSİYON YÜKSEK

Öte yandan İsrail'in Gazze'de başlattığı katliam sonrası Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri, İsrail'in kuzeyine saldırı başlatmıştı. Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle birçok işgalci Yahudi kuzey topraklarından göç etmek zorunda kalırken İsrail, Lübnan'ın kuzeyine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Tarih öncesinden kalan mancınıklar dahi Lübnan'daki ormanlık alanları yakmaya çalışan İsrail, Hizbullah güçlerinin önemli isimleri drone saldırısı ile hedef alıyor. Dün ve bugün gerçekleştirilen saldırılarda 1 Hizbullah mensubu öldü, birçoğu ise yaralandı.

Hizbullah ise bugün İsrail'in 25 km derinliğine girerek Hayfa Limanı'na sızdıklarını duyurdu. Hizbullah, insansız hava araçları (İHA) ile İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri hedefleri, yakıt depolarını, hava savunma bataryalarını, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemilerini görüntülediklerini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
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