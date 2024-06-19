İsrail ilk kez saldırdı! Lübnan'ın Sur'u hedefte, ölü ve yaralılar var

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, kuzeyindeki Lübnan'a da saldırılarını sürdürüyor. İran destekli Hizbullah güçleri ile Mavi hatta çatışan İsrail, bugün ilk kez Sur kentini hedef aldı. İsrail'in saldırısında 4 Hizbullah mensubu öldü. İran destekli güçlerin karşı saldırısında ise ölü ve yaralı İsrail askerlerinin olduğu açıklandı.

Abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdıran İsrail, kuzeyinde Lübnan ile çatışmalarını sürdürüyor. Son günlerde Mavi hatta yaşanan gerilim giderek büyüdü. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri İsrail'in Hayfa limanına kadar sızarken İsrail ise bugün ilk kez Sur'a saldırı düzenledi.

SALDIRI PLANLARI ONAYLANDI

Gazze'de 8 ay boyunca 40 bine yakın sivili katleden İsrail, gözünü kuzeydeki Lübnan topraklarına dikti. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri ile artan gerilimi bahane eden İsrail ordusu, Lübnan'a karşı harekete geçti. İsrail ordusu, Lübnan savaş planlarını onayladığını açıkladı.

GANTZ'TAN SAVAŞ SİNYALİ

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, İsrailli generallerin dün akşam Lübnan'a saldırı için operasyonel planları onaylamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Katz, "(Hizbullah lideri) Nasrallah, bugün Çin ve Hindistan'dan uluslararası şirketlerin işlettiği Hayfa limanını görüntülemekle övünüyor ve saldırmakla tehdit ediyor. Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH 25 KM İÇERİ SIZDI

İran destekli Hizbullah güçleri, İsrail sınırından 25 km içeri kadar sızdığını duyurdu. Hayfa limanına kadar sızdıklarını belirten Hizbullah, İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri hedeflerin, yakıt depolarının, hava savunma bataryalarının, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemilerinin yer aldığı görüntüler paylaştı.

İSRAİL SUR'U HEDEF ALDI

İsrail ordusu ilk defa Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'a yakın bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile yapılan 2 saldırıda bölgeden dumanlar yükseldi.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güney sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada İsrail’in saldırısında Hasan Muhammed Ali Saab, Hasan Yusuf Ahmed, Cihad Ahmed Hayek ve Vehbi Muhammed İbrahim adındaki Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 346'ya yükseldi.

ÖLÜ VE YARALI İSRAİL ASKERLERİ VAR

İran destekli Hizbullah güçleri, İsrail’in sınır hattında yer alan yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucu hedefin tam isabet vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.