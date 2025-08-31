Kolombiya liderinden Küresel Gazze filosuna büyük destek!

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla 44 ülkeden binlerce aktivistin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” bugün İspanya’dan Gazze’ye doğru yola çıkıyor.

Filo, 4 Eylül’de ise Tunus’tan hareket edecek. Yüzbinlerce gönüllünün desteğiyle hazırlanan bu girişim, bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı uluslararası dayanışma eylemlerinden biri olacak.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, aktivistlere gönderdiği mektupta, “Gazze yalnız değil, Filistin yalnız değil. İnsanlık artık sessiz kalamaz” sözleriyle destek verdi. Petro, filonun misyonunu “etik bir mücadele” olarak nitelendirdi.

İşte Cumhurbaşkan Petro'nun gönderdiği mektup:

“Kolombiya’dan, direniş ve umutla yoğrulmuş bir topraktan, önümüzdeki günlerde Gazze’ye doğru yelken açmaya hazırlanan dünyanın farklı köşelerinden dostlara içten bir dayanışma selamı gönderiyorum. Mektubunuzu dikkatle okudum. Söylediğiniz her kelime halklarımızın canlı tarihiyle yankılanıyor. Sizler barbarlık karşısında direnen insanlığın canlı tanıklarısınız: Onur teslim olmaz, duvarlar, abluka ve sessizlikle boğulmak istendiğinde bile. Daha önce söyledim, bugün yine söylüyorum: Filistin ölürse, insanlık ölür. Bu nedenle yok etmeye karşı her eylem, kayıtsızlığa meydan okuyan her ses hayatidir. Yaptığınız şey basit bir yolculuk değil; etik bir çığlıktır, sınırlar kapandığında bile dayanışmanın engelleri aşabileceğinin kanıtıdır. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Filo’ya binme kararı ne romantik ne de maceracıdır; derin bir inançtan doğar. Kolombiya’da acının ve mücadelenin ağırlığını, özgürlük uğruna verilen bedelleri biliyoruz. Atılan her adımın risk olduğunu, ama aynı zamanda umudu ve hayatı taşıdığını anlıyoruz. Bu yüzden sessizlik karşısında direnen sizleri çok iyi anlıyoruz. En zor ve en tehlikeli yolu seçtiniz: barbar şiddetin karşısında onurlu eylemi. Bu kıyıdan, halkım adına size sesleniyorum: Sözlerimizi, dualarımızı, desteğimizi sizinle gönderiyoruz. Rüzgâr teknelerinizi tarihin gücüyle doldursun, deniz kollarını açsın, dünya mesajınızı duysun: Gazze yalnız değil. Filistin yalnız değil. İnsanlık artık sessiz kalamaz. Gazze sularına vardığınızda, yanınızda milyonların sesi olacak: Barışın bir ütopya değil, bir zorunluluk olduğuna inanan milyonların sesi. Lütfen, sağ salim geri dönün.”

"MAVİ MARMARA'DAN DAHA BÜYÜK BİR KATILIM"

Almanya’da yaşayan Türk aktivist Hüseyin Şuayip Ordu, filonun bugüne kadarki en büyük organizasyon olduğuna dikkat çekti. Ordu, “Özgürlük Filosu Koalisyonu şimdiye kadar en fazla 6 gemi gönderebilmişti. Bu kez onlarca gemiyle yola çıkıyoruz. Mavi Marmara’daki gibi bir saldırı ihtimali olsa da dünya şu an Gazze için ayağa kalkmış durumda” dedi.

"ARTIK YETTİ"

Filoda lojistik sorumlusu olarak görev alan Sümeyra Akdeniz Ordu ise duygularını, “Her organizasyonda aynı heyecanı yaşıyorum ama bu kez çok daha güçlü bir birliktelikle yola çıkıyoruz. Artık yetti. İki yıldır yaşananlara insanın dayanması mümkün değil. Bu nedenle daha vakur bir duruşla Gazze’ye gitmek için yola çıkacağız” sözleriyle dile getirdi.

Ordu, kamuoyunun desteğinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Gözünüzü bu misyondan ayırmayın. Gazze’ye odaklandıkça birlik ve beraberliğimiz de güçlenecek” çağrısında bulundu.