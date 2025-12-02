ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kenneth Johnson, haziran ayından beri bodrumundan gelen seslerden şüphelenince bir güvenlik kamerası taktırdı. Geçen hafta, yaklaşık 500 kiloluk bir boz ayının bodruma yerleştiğini fark eden 63 yaşındaki Johnson büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Çöp kutularının devrilmesi, bahçedeki tuğlaların yerinden oynaması ve bodrumundan sesler gelmesi üzerine şüphelenen ev sahibi Kenneth Johnson, bütün alanları görüntüleyebilen bir kamera taktırdı.

Kenneth Johnson

AYLARDIR BODRUMUNDA YAŞIYOR

Haziran ayından beridir seslerin kaynağını bulamayan Johnson, geçtiğimiz hafta kameranın pillerini değiştirdiği sırada bodrum katından gelen hırlama seslerini duydu. 63 yaşındaki adam, bodrumuna bir ayının yerleştiğini kaydetti.

Bodrumdan çıktı, ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Aylardır orada yaşıyor, tam 200 kilo

Sesleri duyunca ‘yaprak gibi titrediğini’ söyleyen adam, Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'na haber verdi. Ken’in komşuları da ayıyı sokakta gördüklerini, herhangi bir saldırganlık belirtisine rastlamadıklarını belirtti.

Johnson, ayının sakinleştirilerek taşınacağını umut ettiğini ve yetkililerden yardım beklediğini bildirdi.

Editör:ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası