İngiltere’den Güney Kıbrıs’a tatile giden Michael Graley, bacağına kramp girdikten 10 dakika sonra hayatını kaybetti. İngiliz turistin ülkesine döndüğünde yapılan otopside kalbinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

İngiliz çift Yvonne ile Michael Graley'in Güney Kıbrıs tatili feci şekilde sonlandı. 76 yaşındaki Michael, tatilin son günlerinde bacağında hissettiği kramp nedeniyle Paralimni’deki hastaneye başvurdu.

10 DAKİKA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye vardıktan 10 dakika sonra İngiliz turistin hayatını kaybettiği bildirilirken, eşi Yvonnne neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz kadın yaşadığı durum karşısında şaşkına dönerken, doktorlar adamı apar topar topar otopsiye aldı.

Michael Graley'in kızı ve eşi

DURUMU ŞÜPHELİ BULDULAR

Aile ise cenazenin İngiltere’ye ulaşmasını beklemeye başladı. Cenaze ulaştığında ise ölüm belgesi yetkililer tarafından incelendi. Gelen belgede herhangi bir ölüm nedeni belirtilmezken, Rochdale’deki adli tıp yetkilileri durumu şüpheli bularak ikinci bir otopsi yapılmasına karar verdi.

KALBİ YERİNDE DEĞİLDİ

Yapılan incelemeler sonucu adamın kalbinin yerinde olmadığı belirtilirken aile, aldığı haberle ikinci kez yıkıldı.The Sun’ın haberine göre, Güney Kıbrıs polisi, Michael'ın kalbinin bir araştırma merkezine gönderildiğini açıkladı.

Michael Graley

"CEVAPLARA İHTİHACIMIZ VAR"

Michael’ın 47 yaşındaki kızı Hayley ise yaşanan duruma çok öfkeli olduklarını belirterek "Cevaplara ihtiyacımız var." dedi. İngiltere’deki Rochdale Adli Tıp Kurumu, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için incelemenin devam ettiğini bildirdi.

