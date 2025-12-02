Güney Kore’de IP kamera kullanan 120.000 konut ve iş yeri hacklenirken, özel görüntüler internette satıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken polis, kameraların basit şifreleri gibi güvenlik açıklarının kullanıldığını kaydetti.

Skandal olay Güney Kore’de yaşandı. IP kamera kullanan 120.000’den fazla ev ve iş yeri hacklenirken, cinsel içerikli özel görüntüler internette satıldı.

SOYUNMA ODALARI, KADIN DOĞUM KLİNİĞİ, ÖZEL MÜLKLER…

BBC’nin haberine göre, hacklenen yerler arasında özel mülkler, spor stüdyolarının soyunma odaları ve bir kadın doğum kliniğinin bulunduğu bildirildi.

Güney Kore polisinin açıklamasına göre, dört şüphelinin ortak bir şekilde değil, bağımsız hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin 63 bin kameraya sızdığı ve 545 cinsel içerikli videoyu ele geçirdiği, bunları 12 bin 235 dolarlık (yaklaşık 509 bin TL)sanal varlık karşılığında sattığı belirtildi. Bir diğer şüphelinin ise 70 bin kameraya sızıp 648 videoyu sattığı tespit edildi.

BU İLK DEĞİLMİŞ



İki şüphelinin geçen yıl da yasa dışı görüntülerin satıldığı bir sitede birçok özel videoyu sattığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken, videoları satın aldığı tespit edilen 3 kişi de gözaltına alındı. Yetkililerin mağdurlara ulaşarak durumu bildirdiği, ve şifrelerinin değiştirilmesini istediği bildirildi.

