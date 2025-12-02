ABD Başkanı Donald Trump'ın 'enerjisinin azaldığı' iddialarının üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Trump'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunun belirtildiği açıklamada MR sonuçlarına da yer verildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, 79 yaşındaki Trump'ın ilk başkanlık dönemi ile şu anki başkanlık performansını kıyasladığı makale, gündeme damga vurmuştu. NYT, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başlayan ilk başkanlık dönemine kıyasla bu yıl kamuoyu önüne yaklaşık yüzde 40 daha az çıktığını ve Oval Ofis'teki mesaisine ortalama olarak daha geç başladığını gösteren verileri kıyaslamıştı.

"ENERJİSİ AZALDI"

Trump'ın önceki döneme göre daha fazla uluslararası seyahate gittiği ve fiziksel muayenelerinin oldukça iyi olduğu belirtilen haberde, bununla beraber ABD Başkanı'nın "enerjisinin yaşına bağlı olarak" azaldığı iddia edilmişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddiaların hemen ardından Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Donald Trump’ın güncel sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Trump’ın doktoru Sean Barbabella’nın Trump'ın MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, yapılan taramanın önleyici nitelikte olduğu ve olası sağlık sorunlarının erken tespitini amaçladığı vurgulanarak, "Başkan Trump’ın kalp-damar sağlığına ilişkin görüntüleme sonuçları tamamen normaldir. Kan akışını engelleyen herhangi bir arter daralması ya da kalp ve ana damarlarla ilgili herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Kalp odacıkları normal boyutlardadır, damar duvarları düzgün ve sağlıklı görünmektedir ve iltihaplanma veya pıhtılaşmaya dair hiçbir belirti yoktur. Genel olarak kardiyovasküler sistemi son derece sağlıklıdır" ifadeleri kullanıldı.



"TÜM ANA ORGANLARI ÇOK SAĞLIKLI"

Trump’ın karın bölgesi ile ilgili görüntüleme sonuçlarının da tamamen normal olduğu kaydedilerek, "Tüm ana organlar çok sağlıklıdır ve bu organlara kan akışı iyi gözükmektedir. Değerlendirilen tüm yapı ve fonksiyonların durumu normal sınırlar içindedir; akut veya kronik herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" denildi.

Bu düzeyde bir değerlendirmenin Trump’ın yaşındaki bireyler için yapılan idari sağlık taramalarında standart nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, "Bulgular, kendisinin genel sağlık durumunun son derece iyi olduğunu doğrulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Editör:SEVDA KILIÇ

