Keskin Barajı’nın su seviyesi geçtiğimiz senelerde yol kenarlarına kadar düşmüş, kurak topraklar riski ortaya çıkarmıştı.

Çiftçilere tarımsal sulamada destek verilmesi amacıyla açılan baraj, üst üste 2 senenin kurak geçmesiyle kapalı kalmıştı. Bu tarım ürünlerinin fiyatlarına da yansımıştı.

Keskin Barajı 2 yılın ardından yeniden görüntülendi.

Keskin Barajı'nda oluşan kuraklık hakkında konuşan Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz, kuraklık hakkında şunları söyledi:

Bu yıl da yağışlar doluluk oranlarını yükseltmiş değil. İyi bir kış bekliyoruz. Allah'ın yardımıyla inşallah olması dileğiyle. Her açıdan susuzluk tehlikesi bekliyoruz. Hem evsel hem tarımsal açıdan susuzluk kapıda. Su kısıtlaması geçen yıl vermedik zaten. Olmayan bir şeyi vermemiz mümkün değildi. Yeni su arayışına gitmemiz de mantık dışı. Var olanı bitirmek değil amacımız. İklim şartlarını iyiye götürmek. Bunun için de geçici olarak kuru tarıma yönelmemiz gerekiyor.