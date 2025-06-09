Türk olduğum için beni günah keçisi seçecekler! Madleen'deki Türk Aktivist Şuayb Ordu "Beni katlederlerse herkes bilsin ki" diyerek açıkladı

Şuayb Ordu, şunları söyledi:

"Mavi Marmara'daki gibi bir direniş sergilenirse ateş edeceklerini belirtmişler. Bu noktada, genel eylemlerinden yola çıkarak şöyle bir kanıya varıyorum: İçimizden birisini günah keçisi seçecekler. Türk olmam hasebiyle bu günah keçisi seçilme potansiyeline sahibim. Bu noktada İsrail'e şunu teklif ediyorum: Eğer gerçekten cesareti varsa, kameralarla gelsinler. Bize baskın yapacaklarsa, gemideki bütün baskın sürecini çeksinler ve bütün dünyayla paylaşsınlar. Bunu talep ediyorum.

İkincisi de, eğer benim canıma bir zarar gelirse, beni katlederlerse ve bunu görsel bir belgeyle ispatlayamazlarsa, herkes şunu bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım. Kafama silah dayayıp ateş de edebilirler. Elimi bile kaldırmam, ağzımı açıp tek kelime etmem, kafamı kaldırıp yüzlerine bakmam. Biz burada barışçıl bir şekilde ilerliyoruz. Buradaki arkadaşlarımın canını korumak için onlara sonsuz saygım var. Bir buçuk senedir onlarla beraber şiddetsiz eğitimleri yapıyoruz. Şiddetsiz bir şekilde direniş diyerek. Bunun anlamı, bize bu gemiye baskın yapmaya geliyorlarsa can yeleklerimizi giyeceğiz, oturacağız. Ellerimizi boş bir şekilde tamamen bekleyeceğiz. Tahrik edici hiçbir eylemde bulunmayacağız, hiçbir tepki vermeyeceğiz.

Buna rağmen eğer birimizin canına kastederlerse, birimize bir zarar verirlerse, bilin ki iftira atıyorlardır. Dürüstlerse de zaten bu sürecin tamamını belgelesinler, kayıt altına alsınlar. Gelsinler, gemiyi incelesinler. Attıkları iftiralar gibi ortaya bir şey çıkarabilecekler mi, bir şey bulabilecekler mi? Biz tamamen açığız. Zaten bunu kabul etmeyeceklerini biliyorum ama belki bir umut. Fakat bütün dünyanın buradan şunu bilmesini istiyorum ki hiçbir direniş göstermeyeceğim. Hiçbir mimik bile vermemek için elimden geleni yapacağım. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu noktada tekrar ediyorum: Bize gelecek herhangi bir zarar, herhangi birimizin canına gelecek herhangi bir zararda tamamen iftira atıyorlardır. Bunun adı katilliktir. Bunu belirtmek istiyorum şimdi."