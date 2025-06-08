Madleen gemisine saldırı planı sızdı! Mavi Marmara gibi üzerlerine ateş açılacak

Soykırım altındaki Gazze'de yaşanan insani krize karşı yola çıkan “Madleen” gemisine karşı İsrail harekete geçiyor. Siyonist İsrail'in Madleen'e karşı planı sızdı. İsrail'in 2010 yılında Türkiye’den giden sivil yardım gemisi Mavi Marmara’da olduğu gibi Madleen gemisindeki aktivistlerin üzerine ateş açacağı öğrenildi.

Abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim olayı bahanesiyle soykırım programına tabi tutan İsrail'e karşı Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gemisi “Madleen” harekete geçti. 18 metrelik gemi, Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivistin katılımı ile Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıktı.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunduğu Madleen gemisine yönelik İsrail’in askeri operasyon planı sızdı. Madleen gemisindeki aktivstlere tehditler savuran İsrail'in Mavi Marmara olayındaki gibi gemidekilerin üzerlerine ateş açacağı öğrenildi.

İSRAİL'DEN SALDIRI İÇİN ÜST DÜZEY ASKERİ HAZIRLIK

İsrail ordusu daha önce Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Türk aktivist Şuayb Ordu ve Greta Thunberg’ın da bulunduğu Madleen gemisini durdurmak için bir deniz komandosunun konuşlandırılacağını duyurdu.

Madleen” gemisine yönelik olası bir operasyon için üst düzey askeri hazırlık yapıldı.

Operasyona, füze donanımlı bir savaş gemisi, 80 askerden oluşan elit komando birliği (Şayetet 13) ve hem hava hem kara desteği sağlayacak üç tabur askerin dahil olacağı bildirildi.

İLK HEDEF OLAYI SESSİZCE KAPATMAK

İsrail basınına konuşan gazeteci Hillel Biton Rosen, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail Savunma Bakanlığı’nın Madleen gemisine müdahale planını duyurdu. İsrail güvenlik birimlerinin, “Yahudi karşıtı filo” olarak tanımladıkları Madleen’e önümüzdeki 24 saat içinde “sakin bir şekilde el koymayı” planladığı bildirildi.

GEMİYE EL KONULACAK AKTİVİSTLER ÜLKELERİNE UÇAKLA GÖNDERİLECEK

Operasyon kapsamında geminin İsrail kara sularına çekilerek el konulacağı, gemideki aktivistlerin ise İsrail topraklarına alınarak kısa sürede geldikleri ülkelere uçakla sınır dışı edileceği ifade edildi.

MAVİ MARMARA GİBİ ATEŞ AÇACAK

Ancak açıklamada dikkat çeken bir uyarı da yer aldı. Yetkililer, aktivistlerin herhangi bir tehdit oluşturması halinde, 2010’daki Mavi Marmara baskınını hatırlatarak, “Gerekirse ateş açılacağını” belirtti.

YİNE BİR MAVİ MARMARA OLAYI MI OLACAK?

İsrail, 2010 yılında ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek üzere Türkiye'den yola çıkan Mavi Marmara gemisine yine deniz komandoları ile saldırı düzenlemiş, gemiye çıkan siyonist askerler 10 Türk vatandaşını şehit etmişti.

İsrail'in Madleen gemisine saldırı için hazırlık yapması, uluslararası sularda gerçekleşen hain saldırıyı hatırlattı.