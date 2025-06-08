Madleen gemisinde kimler var? Madleen gemisi Gazze'ye ilerliyor!

İtalya’dan Akdeniz’e açılarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Madleen gemisi, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir yolculuk sürdürüyor. Aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu 12 kişilik gönüllü ekip, İsrail ablukasını delmeyi hedefliyor. Aktivistler, bölgede başlatılan internet karartmasının ve muhtemel askeri müdahalenin endişe verici olduğunu ifade ediyor. Madleen gemisinde kimler var, Madleen gemisi ne taşıyor, şu an nerede merakla takip ediliyor.

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Gazze’ye yönelik insanlık dışı ablukayı delme amacıyla yola çıkan Madleen gemisinde, dünyanın dört bir yanından gelen insan hakları savunucuları yer alıyor. Tamamı sivil ve barışçıl bir misyon taşıyan 12 kişilik ekipte 11 gönüllü aktivist ve bir gazeteci bulunuyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız-Filistinli Rima Hassan, Almanya’dan Yasemin Acar, Fransa’dan Baptiste Andre, Omar Faiad, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi ve Reva Viard, Brezilya’dan Thiago Avila, Hollanda’dan Marco van Rennes, İspanya’dan Sergio Toribio ile Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu gemide bulunan isimler arasında yer alıyor.

Ekip, tamamen şiddetsiz eylem eğitimi almış, silahsız bireylerden oluşuyor. Koalisyon, bu barışçıl misyona katılan herkesin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini özellikle vurguluyor. Aktivistler, yalnızca yardımları ulaştırmayı değil, aynı zamanda küresel farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

MADLEEN GEMİSİ NE TAŞIYOR?

Madleen gemisi savaşın pençesindeki Gazze halkı için hayati öneme sahip insani yardım malzemeleriyle yüklü. 18 metrelik teknede özellikle temel ihtiyaçlara yönelik ürünler taşınıyor.

Bunlar arasında başta tıbbi malzemeler olmak üzere bebek maması, kadın hijyen ürünleri, koltuk değnekleri, protezler, bebek bezi, su arıtma kitleri, un ve pirinç gibi gıda ürünleri yer alıyor.

Yardımlar, yalnızca hayatta kalma mücadelesi veren sivillerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, aynı zamanda savaş nedeniyle kalıcı sakatlıklar yaşayan çocuk ve yetişkinlere yönelik destekler de içeriyor. Gemi, abluka nedeniyle dış dünyadan izole edilen bölgeye, sembolik değil somut bir yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

MADLEEN GEMİSİ ŞU AN NEREDE?

1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya Limanı’ndan denize açılan Madleen, Gazze’ye doğru rotasını sürdürüyor. Yaklaşık 2.000 kilometrelik mesafeyi aşması beklenen yolculuk, yedi gün olarak planlandı. 4 Haziran sabahı itibarıyla gemi Sicilya’dan yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta, Yunan karasularına 68 kilometre mesafede tespit edildi.

Son gelen bilgilere göre, yelkenli şu an Gazze’ye 160 deniz mili mesafede ve uluslararası sularda seyir halinde. Ancak İsrail’in bölgede internet karartması uygulamaya başladığı ve gemiyi izleyen ekiplerle iletişimin kısıtlandığı bildirildi.

Gemi üzerindeki GPS takibi ise Forensic Architecture tarafından sağlanıyor.

MADLEEN’İN İSMİ NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Yelkenli, adını Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısı olan Madleen’den alıyor. Bu isim, sadece bir bireyin değil, aynı zamanda Gazze’deki kadınların direniş gücünün, hayat mücadelesinin ve özgürlük arzusunun simgesi olarak seçildiği belirtildi.