Madleen gemisi Gazze'ye yaklaşıyor! Saldırı hazırlığındaki İsrail'den internet karartması

İsrail soykırımı altındaki Gazze'ye doğru yola çıkan ve insan hakları aktivistlerinin yer aldığı “Madleen” yelkenlisi bölgeye varmak üzere yolculuğunu sürdürüyor. İşgalci İsrail'in gemiye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ifade eden aktivistler, bölgede internet karartması başlatıldığını ifade etti.

İsrail'in Gazze ablukasını delmek amacıyla Akdeniz'e açılan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Madleen” yelkenlisinde bulunan insan hakları aktivistleri, İsrail’in gemiye müdahale hazırlığında olduğunu ve bölgede internet karartması uygulamaya başladığını açıkladı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan 18 metrelik yelkenlide bulunan Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Karadaki ekibimizden, İsrail’in internet karartması başlattığına dair bilgi aldık. Bağlantılarımızda ciddi yavaşlama yaşıyoruz. Önümüzdeki 24 saat çok kritik” dedi.

"ULUSLARARASI SULARDAYIZ, SALDIRI OLURSA SAVAŞ SUÇU OLUR"

İtalya’nın Katanya kentinden 1 Haziran’da yola çıkan yelkenli, şu anda Gazze’ye 160 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda seyrediyor. Acar, “Eğer İsrail güçleri yardım taşıyan insani misyona saldırırsa, bu yeni bir savaş suçu olur. Biz onların topraklarında değiliz” ifadelerini kullandı.

Acar, daha önce Mavi Marmara ve Vicdan Gemisi olaylarını hatırlatarak, İsrail'in geçmişte uluslararası sularda insani yardım gemilerine saldırdığını belirtti.

TÜRK AKTİVİST ORDU: UMUDUMUZ HALA GAZZE'YE ULAŞMAK

Gazze’ye insani yardım taşıyan "Madleen" yelkenlisinde bulunan Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu, bu insani misyon sırasındaki ilk açıklamalarını 2 Haziran’da Turkiyegazetesi.com.tr’ye yapmıştı.

Ordu'nun verdiği ilk mesajlar, Türk kamuoyunun konuya dair doğrudan bilgi aldığı ilk kaynak olurken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Gazze’ye ulaşmanın yalnızca insani yardım değil, sembolik ve siyasi bir anlam taşıdığını belirten Ordu, “Biz barışçıl bir misyon yürütüyoruz. Herhangi bir tehdit unsuru taşımıyoruz. Biz silah değil, bisküvi ve ilaç taşıyoruz” dedi.

RİMA HASSAN: TUTUKLANDIĞIMIZDA ONLARA LARBİ BEN M'HİDİ GİBİ BAKACAĞIM

Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Rima Hassan ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bizi tutukladıklarında, onlara Larbi Ben M'Hidi'nin topraklarının sömürgecilerine baktığı gibi bakacağım: sakin, Filistin'in kurtuluşundan emin. Onlar bu toprağın işgalcileri; biz onun kökleriyiz" ifadelerini kullandı.

Aktivist Hassan, Filistin halkının mücadelesinin yalnızca bir direniş değil, aynı zamanda bir özgürleşme süreci olduğunu vurgulayarak, "Filistin'i özgürleştirdiğimizi sanıyoruz ama Filistin bizi her gün biraz daha özgürleştiriyor" dedi.

"BATI'NIN SÖMÜRGECİ İŞBİRLİĞİNİ SUÇLUYORUM"

Açıklamasında Batı ülkelerini ve Arap dünyasını da eleştiren Hassan, şu ifadeleri kullandı:

"Batı'nın sömürgeci işbirliğini suçluyorum. Arap korkaklığını suçluyorum. Filistin burjuvazisinin işbirlikçiliğini suçluyorum."

"DEVRİMİ SOKAĞA ATIN, HALK ONU ALACAKTIR"

Hassan paylaşımında, halk direnişine olan inancını dile getirerek, Larbi Ben M’Hidi’den alıntı yaptı: "Devrimi sokağa atın, halk onu alacaktır."

Ayrıca, "Direnenlere, devrimcilere, asilere, disiplinsizlere, hayalperestlere, itaatsizlere, dünyamızın düzensizliğine ebediyen uyumsuz olanlara destek" mesajı verdi.

İSRAİL: NE GEREKİYORSA YAPILACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına ulaşmasının engellenmesi için İsrail ordusuna “ne gerekiyorsa yapma” talimatı verdiğini duyurdu.

Katz, açıklamasında “Madleen nefret filosu Gazze’ye ulaşamayacak” ifadelerini kullandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmesinden bir kare paylaşan Katz, gemide bulunan İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham için de “Hamas propaganda sözcüleri” suçlamasında bulundu.

'YARIN GEÇ OLABİLİR' MESAJI

Gazze’deki açlık krizine dikkat çeken Yasemin Acar ve Hüseyin Şuayb, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Sadece siyasetçilerin değil, halkların da ses çıkarması gerekiyor. Eğer bize bir şey olursa, dünyanın bu suça sessiz kalmaması gerekir” dedi.