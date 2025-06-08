Siyonist Bakan’dan Türk aktivistlere gözdağı: Gazze’ye ulaşamayacaksınız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze’ye doğru yola çıkan ve deniz ablukasını delmeyi hedefleyen “Madeline” yardım filosunun engellenmesi için İsrail ordusuna doğrudan talimat verdi. Siyonist Bakan için gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Gazze Şeridi'ndeki işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişleten İsrail ordusu, Gazze’ye doğru ilerleyen ve deniz ablukasını aşmayı hedefleyen “Madeline” yardım filosunun engellenmesi için harekete geçtiğini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ordumuza ‘Madeline’ filosunun Gazze’ye ulaşmaması için harekete geçmeleri talimatını verdim. Anti-Semitist Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönmelisiniz — çünkü Gazze’ye ulaşamayacaksınız” dedi.

"DENİZDEN, HAVADAN VE KARADAN HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Yardım filosuna yönelik tehdidini sürdüren bebek katili Siyonist bakan şunları söyledi:

"İsrail, temel amacı elimizde tuttuğumuz rehinelere yardım ulaştırmak değil, Hamas’a silah sevkiyatını engellemek olan deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir. İsrail, Hamas’a yönelik her türlü yardım girişimine karşı denizden, havadan ve karadan harekete geçecektir.”

Ayrıntılar geliyor...