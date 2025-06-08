Katiller için istihbarat topladı! Madlleen'e sırt dönen İngiltere'den casus uçağı

Birleşik Krallık bayraklı insani yardım taşıyan Madleen gemisi her an İsrail'in bir saldırısıyla karşı karşıyayken İngiltere, İsrail için istihbarat toplamak için Gazze'ye casus uçak gönderdi.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gemisi “Madleen” her an İsrail'in saldırısına maruz kalabilir. İsrail'in tehdit ettiği Birleşik Krallık bayraklı gemi İngiltere'den koruma talep etmiş, ancak bu talep reddedilmişti. İngiltere'nin İsrail için istihbarat toplamak için Gazze'ye casus uçak gönderdiği ortaya çıktı.

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MADLEEN TEHDİT ALTINDAYKEN GAZZE SEMALARINDA CASUS UÇUŞU



Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisi İsrail tarafından tehdit edilirken, Birleşik Krallık Hükümeti bölgeye bir casus uçak gönderdi. Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Shadow R1 tipi uçak, Pazar günü saat 17:00'den kısa bir süre sonra İngiltere’nin Kıbrıs’taki Akrotiri Üssü’nden havalanarak Gazze semalarında istihbarat uçuşu gerçekleştirdi.

Gemide Birleşik Krallık bayrağı taşıdığı için defalarca “koruma” talep eden mürettebata rağmen, İngiliz yetkililerden gelen tek adım bu oldu. RAF'ın gönderdiği uçak, özellikle “kara birlikleri için değerli” istihbarat toplama kabiliyetine sahip.

Gazeteci Matt Kennard, Shadow R1’in rotasını paylaşarak şunu yazdı:

“Birleşik Krallık, Madleen gemisi İsrail tarafından tehdit edilirken Gazze’ye bir casus uçak daha gönderiyor.”

Shadow R1’in RFR7144 kodlu uçağı daha önce de benzer görevlerde bulunmuştu. Haziran 2024 itibarıyla RAF'ın Gazze çevresinde 250’den fazla istihbarat uçuşu gerçekleştirdiği bildirilmişti.

HER AN SALDIRI OLABİLİR

Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunduğu Madleen gemisine yönelik İsrail’in askeri operasyon planı sızdı. Madleen gemisindeki aktivstlere tehditler savuran İsrail'in Mavi Marmara olayındaki gibi gemidekilerin üzerlerine ateş açması bekleniyor.