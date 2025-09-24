Mersin'de yolcu otobüsü refüje girdi! Çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp refüje girdi. Feci kazada 13 kişi yaralandı.
Bu sabah Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) yolunda Yenice mevkiinde; Mersin'den Adana'ya giden 31 AJZ 819 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar