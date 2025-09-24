Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Mersin'de yolcu otobüsü refüje girdi! Çok sayıda yaralı var

Mersin'de yolcu otobüsü refüje girdi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp refüje girdi. Feci kazada 13 kişi yaralandı.

Bu sabah Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) yolunda Yenice mevkiinde; Mersin'den Adana'ya giden 31 AJZ 819 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi.

Mersin'de yolcu otobüsü refüje girdi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

