Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum depremi uyarısı! "İş değişir ve depremin boyutu artar"

Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum depremi uyarısı! “İş değişir ve depremin boyutu artar”

Kaynak: HABER MERKEZİ
Prof. Dr. Naci Görür&#039;den Erzurum depremi uyarısı! “İş değişir ve depremin boyutu artar”
HABER MERKEZİ

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir uyarı geldi. Görür, depremin büyük risk taşımadığını ancak Tezcan Fayı’nın tetiklenmesi halinde durumun değişebileceğini söyledi. Görür, "“İş değişir ve depremin boyutu artar” sözleriyle muhtemel senaryoya dikkat çekti.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde saat 11.29’da4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Aşkale olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli bir değerlendirmede bulundu. Görür, depremin Kandilli Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek, bu fay hattının yaklaşık 25-26 kilometre uzunluğunda sağ yönlü yanal bir fay olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum depremi uyarısı! “İş değişir ve depremin boyutu artar” - 1. Resim

Görür, söz konusu fayın büyük depremler üretme kapasitesinin bulunmadığını ifade ederken, muhtemel bir senaryoya da dikkat çekti:

“Kandilli, Aşkale’de (Erzurum) 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde. Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse iş değişir ve depremin boyutu artar. Geçmiş olsun.”

