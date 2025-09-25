Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları paylaştı

Deprem, Erzurum, Aşkale, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son dönemde batı illerinde yaşanan sarsıntıların ardından bu kez doğuda deprem oldu.

ERZURUM 4,4 İLE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre; Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak açıklanırken, olumsuz herhangi bir ihbarda bulunulmadı.

Korkutan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

