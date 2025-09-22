Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'deki deprem fırtınası endişelendirdi: Naci Görür "Başlangıçta normaldi..." deyip uyardı

Balıkesir'deki deprem fırtınası endişelendirdi: Naci Görür "Başlangıçta normaldi..." deyip uyardı

Balıkesir’deki 4,9’luk deprem, bölgeyi yeniden endişelendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların başlangıçta normal olduğunu ancak sayılarının arttıkça dikkat çekici hale geldiğini belirtti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki artçı sarsıntılar panik ve endişeye neden olmaya devam ediyor.

Son olarak dün gece saatlerinde bölge 4.9 ile sallandı. Uzmanlar 'deprem fırtınası' diyerek işaret ettikleri artçı sarsıntıların uzun bir süre daha devam edeceğini bildirmişti.

GEDİZ GRABANİ'Nİ İŞARET ETTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sarsıntı sonrası sosyal medyasından paylaşım yaptı. Görür depremlerin başlangıçta normal olduğunu ancak sayıların giderek artmasıyla dikkat çektiğini söyledi.

Balıkesir'deki deprem fırtınası endişelendirdi: Naci Görür

Görür, bu durumun devamının geleceğine işaret ederek şunları ifade etti:

"Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli."

