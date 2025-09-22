Balıkesir'deki deprem fırtınası endişelendirdi: Naci Görür "Başlangıçta normaldi..." deyip uyardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki artçı sarsıntılar panik ve endişeye neden olmaya devam ediyor.

Son olarak dün gece saatlerinde bölge 4.9 ile sallandı. Uzmanlar 'deprem fırtınası' diyerek işaret ettikleri artçı sarsıntıların uzun bir süre daha devam edeceğini bildirmişti.

GEDİZ GRABANİ'Nİ İŞARET ETTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sarsıntı sonrası sosyal medyasından paylaşım yaptı. Görür depremlerin başlangıçta normal olduğunu ancak sayıların giderek artmasıyla dikkat çektiğini söyledi.

Görür, bu durumun devamının geleceğine işaret ederek şunları ifade etti: