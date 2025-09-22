Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Saatler içinde peş peşe deprem! Sındırgı'nın ardından Ege de sallandı

Saatler içinde peş peşe deprem! Sındırgı'nın ardından Ege de sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ege ve Marmara korkutan artçılarla sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.19'da gerçekleşen depremin derinliği ise 8.9 olarak kayıtlara geçti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş sarsıntı İzmir ve İstanbul dahil olmak üzere birçok kentten hissedilmişti.

Artçı sarsıntılar korkutmaya devam ediyor. Saat 04.19'da Ege'de deprem meydana geldi. 

Saatler içinde peş peşe deprem! Sındırgı'nın ardından Ege de sallandı - 1. Resim

AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.8 olarak, derinliği 8.9 olarak kayıtlara geçti. 

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

