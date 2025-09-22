Saatler içinde peş peşe deprem! Sındırgı'nın ardından Ege de sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş sarsıntı İzmir ve İstanbul dahil olmak üzere birçok kentten hissedilmişti.

Artçı sarsıntılar korkutmaya devam ediyor. Saat 04.19'da Ege'de deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.8 olarak, derinliği 8.9 olarak kayıtlara geçti.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.