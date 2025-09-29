Mert Hakan Yandaş'tan koridorda gazeteciye cevap! Peş peşe aynı sözler
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, Chobani Stadı'nda 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası stattan ayrılırken kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, stattan takım arkadaşı Levent Mercan'labirlikte ayrıldı.
"ÇOK İYİ, ÇOK İYİ"
Sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan 31 yaşındaki futbolcu, koridorda Beyaz TV'nin "Kaptan, takım içi hava nasıl şu an?" sorusuna "Çok iyi, çok iyi" cevabını verdi.
Mert Hakan Yandaş'ın ardından çıkış tünelinde görünen Cenk Tosun'a da aynı soru geldi. Deneyimli forvet, "Çok güzel, sağ olun" demekle yetindi.
