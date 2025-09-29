Dünyanın en zengin 15 isminde ‘teknoloji’ mührü! Bill Gates ve Jensen Huang şaşırttı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünyanın en zengin insanlarının serveti her geçen gün artarken; 17 Eylül 2025 itibarıyla, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Elon Musk ilk sırada yer almaya devam ediyor. İlk 15’te yer alan milyarderlerin ağırlıklı olarak ABD’den çıkması ve teknoloji sektöründe faaliyet göstermesi de dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 15 İSMİ

1-Elon Musk: 437 Milyar Dolar / Tesla, SpaceX, xAI

2-Larry Ellison: 365 Milyar Dolar / Oracle

3-Mark Zuckerberg: 273 Milyar Dolar / Meta

4-Jeff Bezos: 255 Milyar Dolar / Amazon

5-Larry Page: 219 Milyar Dolar / Google

6-Sergey Brin: 205 Milyar Dolar / Google

7-Steve Ballmer: 175 Milyar Dolar / Microsoft

8-Bernard Arnault: 170 Milyar Dolar / LVMH (Fransa)

9-Jensen Huang : 152 Milyar Dolar / Nvidia

10-Michael Dell: 150 Milyar Dolar | Dell

11-Warren Buffett: 148 Milyar Dolar / Berkshire Hathaway

12-Jim Walton: 128 Milyar Dolar / Walmart

13-Rob Walton: 126 Milyar Dolar / Walmart

14-Alice Walton: 125 Milyar Dolar / Walmart

15-Bill Gates: 120 Milyar Dolar / Microsoft

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

-En zengin 15 kişiden 10'unun teknolojiden zenginlik elde ettiği görülüyor.

-Walmart’ın mirasçıları olan Walton ailesi toplu olarak 379 milyar doları temsil.

-Lüks tüketim malları alanında faaliyet gösteren Bernard Arnault’un LVMH’si, ABD dışındaki tek şirket olarak dikkat çekiyor.

-Warren Buffett borsada değer yatırımının örneği olarak öne çıkıyor.

-Bir zamanlar sürekli ilk sırada yer alan Bill Gates, artık ilk 15'e son sıradan dahil oluyor.

-NVIDIA CEO’su Jensen Huang, yapay zeka çağında listede hızla yükselişe geçiyor.