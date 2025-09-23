Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya ülkelerinde refah seviyelerinin önemli bir göstergesi olan “kişi başına servet” listesi belli oldu. Veri platformu “Inves7” tarafından 2024 yılında kişi başına medyan (orta nokta) servetin en yüksek olduğu ülkeler paylaşıldı.

Listede yer alan ilk 20 ülke ve kişi başına servet tutarları şöyle sıralandı:

1-Lüksemburg: 395,3 bin dolar

2-Avustralya: 268,4 bin dolar

3-Belçika: 253,5 bin dolar

4-Hong Kong: 222,0 bin dolar

5-Danimarka: 216,1 bin dolar

6-Yeni Zelanda: 207,7 bin dolar

7-İsviçre: 182,2 bin dolar

8-Birleşik Krallık: 176,4 bin dolar

9-Kanada: 151,9 bin dolar

10-Fransa: 146,0 bin dolar

11-Norveç: 142,5 bin dolar

12-Hollanda: 131,9 bin dolar

13-İspanya: 126,3 bin dolar

14-İtalya: 124,5 bin dolar

15-ABD: 124,0 bin dolar

16-Malta: 120,9 bin dolar

17-Tayvan: 114,9 bin dolar

18-Singapur: 114,0 bin dolar

19-İrlanda: 105,6 bin dolar

20-Güney Kore: 104,1 bin dolar

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Lüksemburg, yaklaşık 400 bin dolarlık ortalama servetiyle listenin başında yer alıyor.

-Asya Pasifik bölgesindeki ivme dikkat çekiyor. Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan ve Güney Kore, küçük ekonomilerde de “güçlü orta sınıf servet tabanları olabileceği” örneğini gösteriyor.

-Amerika Birleşik Devletleri, dünya çapında en fazla milyardere sahip olmasına rağmen servet eşitsizliği sebebiyle listede 15’inci sırada yer alıyor.

-İlk 20 ülkeden 11'i Avrupa’da yer alıyor. Bu, Avrupa’da zenginliğin daha eşit dağıldığını da gösteriyor.