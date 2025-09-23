Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler
2024 yılında kişi başına medyan (orta nokta) servetin en yüksek olduğu ülke 395,3 bin dolar ile Lüksemburg oldu. Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan ve Güney Kore gibi Asya Pasifik ülkeleri kişi başına servette ilk 20 ülke arasında yer aldı. ABD, dünya çapında en fazla milyardere sahip olmasına rağmen servet eşitsizliği sebebiyle listede 15’inci sırada...
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya ülkelerinde refah seviyelerinin önemli bir göstergesi olan “kişi başına servet” listesi belli oldu. Veri platformu “Inves7” tarafından 2024 yılında kişi başına medyan (orta nokta) servetin en yüksek olduğu ülkeler paylaşıldı.
Listede yer alan ilk 20 ülke ve kişi başına servet tutarları şöyle sıralandı:
1-Lüksemburg: 395,3 bin dolar
2-Avustralya: 268,4 bin dolar
3-Belçika: 253,5 bin dolar
4-Hong Kong: 222,0 bin dolar
5-Danimarka: 216,1 bin dolar
6-Yeni Zelanda: 207,7 bin dolar
7-İsviçre: 182,2 bin dolar
8-Birleşik Krallık: 176,4 bin dolar
9-Kanada: 151,9 bin dolar
10-Fransa: 146,0 bin dolar
11-Norveç: 142,5 bin dolar
12-Hollanda: 131,9 bin dolar
13-İspanya: 126,3 bin dolar
14-İtalya: 124,5 bin dolar
15-ABD: 124,0 bin dolar
16-Malta: 120,9 bin dolar
17-Tayvan: 114,9 bin dolar
18-Singapur: 114,0 bin dolar
19-İrlanda: 105,6 bin dolar
20-Güney Kore: 104,1 bin dolar
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
-Lüksemburg, yaklaşık 400 bin dolarlık ortalama servetiyle listenin başında yer alıyor.
-Asya Pasifik bölgesindeki ivme dikkat çekiyor. Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan ve Güney Kore, küçük ekonomilerde de “güçlü orta sınıf servet tabanları olabileceği” örneğini gösteriyor.
-Amerika Birleşik Devletleri, dünya çapında en fazla milyardere sahip olmasına rağmen servet eşitsizliği sebebiyle listede 15’inci sırada yer alıyor.
-İlk 20 ülkeden 11'i Avrupa’da yer alıyor. Bu, Avrupa’da zenginliğin daha eşit dağıldığını da gösteriyor.