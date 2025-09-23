Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler
Refah, Ekonomi, Hong Kong, ABD, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılında kişi başına medyan (orta nokta) servetin en yüksek olduğu ülke 395,3 bin dolar ile Lüksemburg oldu. Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan ve Güney Kore gibi Asya Pasifik ülkeleri kişi başına servette ilk 20 ülke arasında yer aldı. ABD, dünya çapında en fazla milyardere sahip olmasına rağmen servet eşitsizliği sebebiyle listede 15’inci sırada... 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya ülkelerinde refah seviyelerinin önemli bir göstergesi olan “kişi başına servet” listesi belli oldu. Veri platformu “Inves7” tarafından 2024 yılında kişi başına medyan (orta nokta) servetin en yüksek olduğu ülkeler paylaşıldı.

Listede yer alan ilk 20 ülke ve kişi başına servet tutarları şöyle sıralandı: 

1-Lüksemburg: 395,3 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 1. Resim

2-Avustralya: 268,4 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 2. Resim

3-Belçika: 253,5 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 3. Resim

4-Hong Kong: 222,0 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 4. Resim

5-Danimarka: 216,1 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 5. Resim

6-Yeni Zelanda: 207,7 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 6. Resim

7-İsviçre: 182,2 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 7. Resim

8-Birleşik Krallık: 176,4 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 8. Resim

9-Kanada: 151,9 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 9. Resim

10-Fransa: 146,0 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 10. Resim

11-Norveç: 142,5 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 11. Resim

12-Hollanda: 131,9 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 12. Resim

13-İspanya: 126,3 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 13. Resim

14-İtalya: 124,5 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 14. Resim

15-ABD: 124,0 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 15. Resim

16-Malta: 120,9 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 16. Resim

17-Tayvan: 114,9 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 17. Resim

18-Singapur: 114,0 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 18. Resim

19-İrlanda: 105,6 bin dolar 

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 19. Resim

20-Güney Kore: 104,1 bin dolar

Kişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - 20. Resim

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Lüksemburg, yaklaşık 400 bin dolarlık ortalama servetiyle listenin başında yer alıyor.

-Asya Pasifik bölgesindeki ivme dikkat çekiyor. Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan ve Güney Kore, küçük ekonomilerde de “güçlü orta sınıf servet tabanları olabileceği” örneğini gösteriyor.

-Amerika Birleşik Devletleri, dünya çapında en fazla milyardere sahip olmasına rağmen servet eşitsizliği sebebiyle listede 15’inci sırada yer alıyor. 

-İlk 20 ülkeden 11'i Avrupa’da yer alıyor. Bu, Avrupa’da zenginliğin daha eşit dağıldığını da gösteriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hayvan barınağına karşı çıkan mahalleli, traktörle yol kapattıEmine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine Anadolu'yu tanıttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladı - EkonomiTescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladıTOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var - EkonomiTOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı!Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı - EkonomiFinansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttıSatışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti - EkonomiSatışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor!500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş - EkonomiMevduat faizlerinde dikkat çeken yükselişYatırımcılar borsaya dönüyor! İşte 3 yılda en çok temettü veren 10 hisse  - Ekonomiİşte 3 yılda en çok temettü veren 10 hisse 
Sonraki Haber Yükleniyor...