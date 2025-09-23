Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş

500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haftalardır düşüş trendinde hareket eden mevduat faizlerinde son 1 haftada sınırlı artışlar yaşanıyor. Eylül ayı TÜFE rakamlarının bir miktar yüksek gelebileceğine yönelik beklentiler artarken, bankalar da bu süreçte yeni müşteri kampanyaları da dahil olmak üzere mevduat oranlarını yeniden ayarladı. En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Haftalardır düşüş trendinde seyreden mevduat faizlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta en yüksek %44,00 olan (vadesiz hesapta para bulundurma şarta olmaksızın) mevduat oranları, bu hafta sınırlı bir yükselişle %45,00 seviyesine yöneldi. 

Bu süreçte Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı tutanaklarında, enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükselebileceğine işaret edilmişti. Öncü veriler, özellikle hizmet ve gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. 

500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş - 1. Resim

EYLÜL AYI TÜFE BEKLENTİLERİ

TCMB’nin para politikası ve faiz indirimlerinin devamı için önemli olan eylül ayı enflasyon rakamına dair ilk tahminler de gelmeye başladı. Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi tarafından yapılan analize göre eylül ayı TÜFE beklentisi %2,6 olarak açıklandı. Buna göre yıllık enflasyonun da 0,6 puanlık düşüşle %32,4’e gerileyebileceği öngörüldü. Söz konusu gelişmeler “daha sınırlı faiz indirimleri gelebilir mi” sorularını da gündeme getirmeye başladı. 

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Bankalar da eylül enflasyonunu beklemeye başlarken, yeni müşteri kampanyaları da dahil olmak üzere mevduat oranlarında sınırlı artışa yöneldi.

23 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Akbank: %45,00

-Denizbank: %43,50

-QNB: %43,25

-Getir Finans: %43,00

-Ziraat Bankası: %43,00

-Vakıfbank: %43,50

-Alternatif Bank: %41,50

-Yapı Kredi: %42,50

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %40,00

-Burgan Bank: %39,00

-ING: %39,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 45,00

-Mevduat Getirisi: 16 bin 274 TL 

500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş - 2. Resim

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL 

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 45,00

-Mevduat Getirisi: 32 bin 548 TL 

1,5 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1,5 milyon TL 

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 45,00

-Mevduat Getirisi: 48 bin 822 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yatırımcılar borsaya dönüyor! İşte 3 yılda en çok temettü veren 10 hisse  - Ekonomiİşte 3 yılda en çok temettü veren 10 hisse 12 aylık hedef fiyat! BİST 100 benzer borsalara göre ucuz mu? - EkonomiBİST 100 benzer borsalara göre ucuz mu?Kışın habercisi lahana tezgahlarda yerini aldı! Vatandaş fiyattan şikayetçi - EkonomiLahana tezgahlarda yerini aldı! Vatandaş fiyattan şikayetçiAltın yükseldikçe Bitcoin düşüyor! BTC son 2 haftanın dibinde... - EkonomiBTC son 2 haftanın dibinde...Altın fiyatlarında FOMO sendromu mu? Ons ve gramda yeni rekor - EkonomiAltın fiyatlarında FOMO sendromu!Trump’tan Türk ihracatçısına kırmızı halı - EkonomiTrump’tan Türk ihracatçısına kırmızı halı!
Sonraki Haber Yükleniyor...