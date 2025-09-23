500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Haftalardır düşüş trendinde seyreden mevduat faizlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta en yüksek %44,00 olan (vadesiz hesapta para bulundurma şarta olmaksızın) mevduat oranları, bu hafta sınırlı bir yükselişle %45,00 seviyesine yöneldi.

Bu süreçte Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı tutanaklarında, enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükselebileceğine işaret edilmişti. Öncü veriler, özellikle hizmet ve gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.

EYLÜL AYI TÜFE BEKLENTİLERİ

TCMB’nin para politikası ve faiz indirimlerinin devamı için önemli olan eylül ayı enflasyon rakamına dair ilk tahminler de gelmeye başladı. Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi tarafından yapılan analize göre eylül ayı TÜFE beklentisi %2,6 olarak açıklandı. Buna göre yıllık enflasyonun da 0,6 puanlık düşüşle %32,4’e gerileyebileceği öngörüldü. Söz konusu gelişmeler “daha sınırlı faiz indirimleri gelebilir mi” sorularını da gündeme getirmeye başladı.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Bankalar da eylül enflasyonunu beklemeye başlarken, yeni müşteri kampanyaları da dahil olmak üzere mevduat oranlarında sınırlı artışa yöneldi.

23 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Akbank: %45,00

-Denizbank: %43,50

-QNB: %43,25

-Getir Finans: %43,00

-Ziraat Bankası: %43,00

-Vakıfbank: %43,50

-Alternatif Bank: %41,50

-Yapı Kredi: %42,50

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %40,00

-Burgan Bank: %39,00

-ING: %39,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 45,00

-Mevduat Getirisi: 16 bin 274 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 45,00

-Mevduat Getirisi: 32 bin 548 TL

1,5 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1,5 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 45,00

-Mevduat Getirisi: 48 bin 822 TL