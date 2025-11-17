Barcelona Kulübü, LaLiga'nın 12. haftasında oynanacak Athletic Bilbao maçıyla evine döneceklerini duyurdu.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, bu hafta LaLiga'da oynanacak Athletic Bilbao maçıyla evine dönecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 Kasım Cumartesi günü Athletic Bilbao ile oynanacak maçta stadın şimdilik 45 bin 401 seyirci kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.

Türk firması Limak tarafından 1 Haziran 2023'te yenileme çalışmalarının başlatıldığı Camp Nou, 105 bin seyirci kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük stadı olacak.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası