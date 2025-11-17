ABD bankacılık devi Morgan Stanley; 2026'da altın, bakır ve petrol fiyatlarına yönelik çarpıcı tahminlerde bulundu. Morgan Stanley, gelecek yıl "ılımlı" küresel ekonomik büyüme ve enflasyonun yavaşlayacağını öngörüyor.

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley, ABD hisse senetlerinin gelecek yıl diğer piyasalara göre daha iyi performans göstereceğini ve küresel hisse senetlerini kredi ve devlet tahvillerine tercih ettiğini öngörüyor.

Reuters'dan edinilen bilgilere göre Morgan Stanley, yayımladığı küresel ekonomik ve stratejik görünüm notlarında, "Riskli varlıklar, mikro temeller, hızlanan yapay zekâ sermaye harcamaları ve elverişli politika ortamıyla 2026 için güçlü bir döneme hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Küresel finans piyasaları, ABD Başkanı Trump’ın zaman zaman değişen gümrük politikaları nedeniyle bu yıl dalgalı bir seyir izledi, ancak 2026’ya girerken ticari belirsizliklerin çoğu azalmış durumda.

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley

Morgan Stanley, gelecek yıl "ılımlı" küresel ekonomik büyüme ve enflasyonun yavaşlayacağını öngörüyor, ancak belirsizliklerin yüksek olduğunu ve muhtemel sonuçların geniş bir aralıkta yer aldığını belirtiyor.

AVRUPA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

Morgan Stanley, raporunda, "2026’da AB hisse senetlerinin, ABD’de genişleyen toparlanmanın etkisiyle destekleneceğini, ancak devam eden iç mali zorluklar ve Çin’den kaynaklanan yapısal rekabetin süreceğini düşünüyoruz" dedi.

Kurum, MSCI Avrupa yerel para birimi endeksi için 2026 yıl sonu hedefini 2 bin 250’den 2 bin 430’a yükseltti.

MSCI Avrupa bu yıl yaklaşık yüzde 12,5 yükseldi; bunun başlıca nedeni Almanya’nın mali harcama planları, güçlü kurumsal kazançlar ve düşen enflasyon beklentileri oldu.

2026 İÇİN ALTIN VE PETROL TAHMİNİ

Morgan Stanley, 2026’da altının ons fiyatını 4 bin 500 dolar, bakır fiyatını ise ton başına 10 bin 600 dolar olarak öngörüyor. Brent petrolün, arz-talep dengesinin yumuşak olması nedeniyle varil başına 60 dolar civarında kalması bekleniyor.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası