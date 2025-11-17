Fitch Ratings, 3 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para kredi notlarını B'+'dan BB- seviyesine yükselterek görünümlerini "durağan" olarak belirledi.

Kredi ve derecelendirme kurumu Fitch Ratings, üç Türk bankasının Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden Kredi Notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti ve görünümlerini "Durağan" olarak belirledi.

FİTCH'TEN TÜRKİYE'YE POZİTİF SİNYAL

Investing'den edinilen bilgilere göre not yükseltilen bankalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi (Ziraat), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) yer alıyor.

Bu bankaların Finansal Güç Notları da 'b+'dan 'bb-'ye yükseltilirken, Uzun Vadeli Yerel Para Cinsinden Kredi Notları 'BB-' seviyesinde teyit edildi.

Bununla birlikte, Fitch, Arap Türk Bankası A.Ş.’nin (ATB) notunu ’B’den 'B+'ya yükseltti.

Bankanın Finansal Güç Notu ’b’den ’b+’ya, Ulusal Uzun Vadeli Notu ise 'A-'dan 'A'ya yükseltildi. Tüm notların görünümü "Durağan" olarak belirlendi.

