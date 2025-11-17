İspanya'daki sosyal medya platformlarında futbol dünyasına yönelik nefret söylemlerini inceleyen Oberaxe (İspanyol Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi), ülkede en fazla nefret içerikli hakarete maruz kalan futbolcuyu açıkladı.

EN NEFRET EDİLEN İSİM YAMAL

As Gazetesi'nde yer alan rapora göre, ülkede en fazla nefret içerikli hakarete maruz kalan futbolcu Lamine Yamal oldu. Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Yamal, yüzde 60'la ülkede en çok nefret edilen futbolcu olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ SIRADA VINICIUS YER ALDI

Genç futbolcu Yamal'ı yüzde 29 ile Vinicius, yüzde 3 ile Mbappe, yüzde 2 ile Nico & Inaki Williams, Balde ve Brahim takip etti.

18'LİK YILDIZA IRKÇI İFADELER

Oberaxe Direktörü Tomas Fernandez, özellikle Lamine'e yönelik ırkçı ve yabancı düşmanı ifadelerin sıkça kullanıldığını vurguladı ve bu nefretin futbolun ötesinde toplumsal sorunların bir yansıması olduğunu belirtti.

EN ÇOK NEFRET SÖYLEMİ ALAN TAKIM REAL MADRID

Kulüpler cephesinde sosyal medyada en çok nefret söylemi alan takımlar ise yüzde 34 ile Real Madrid, yüzde 32 ile Barcelona, yüzde 17 ile Real Valladolid, yüzde 8 ile Valencia, yüzde 6 ile Athletic Bilbao, yüzde 5 ile Real Sociedad ve yüzde 4 ile Atletico Madrid şeklinde sıralandı.

BÜYÜK MAÇLARDA CİDDİ ARTIŞ

Nefret içerikli paylaşımlarda özellikle El Clasico gibi büyük maçlarda ciddi artış yaşandığı, ırkçı ifadelerin sıkça görüldüğü raporda yer aldı.

