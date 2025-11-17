İstanbul'da anne, baba ve 2 çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLAMALAR GELDİ

Tutuklanan kişiler ailenin midye yediği seyyar satıcı, Ortaköy'de yemek yedikleri iş yerinin işletmecisi, çay içtikleri kafenin işletmecisi ve lokum aldıkları yerin sahibi.

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Böcek ailesi

ORTAKÖY YEMEK, SONRASINDA GELEN ŞİKAYETLER...

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Hayatını kaybeden anne ve iki çocuktan sonra baba Servet Böcek'de hayatını kaybetti.

BATIKAN ALTAŞ

