Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > TÜİK açıkladı! Muhtemel eğitim süresinde iki şehir öne çıktı

TÜİK açıkladı! Muhtemel eğitim süresinde iki şehir öne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TÜİK açıkladı! Muhtemel eğitim süresinde iki şehir öne çıktı
Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu. Muhtemel eğitim süresinde en yüksek değere ise Karabük ve İstanbul ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Muhtemel Eğitim Süresi (MES) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

TÜİK açıkladı! Muhtemel eğitim süresinde iki şehir öne çıktı - 1. Resim
Eğitim kademelerine göre muhtemel eğitim süresi, 2018-2024

MES 2024 YILINDA AZALDI

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre bir önceki yıla göre toplamda yüzde 3,4 azaldı. Muhtemel eğitim süresi, erkeklerde 2023 yılına göre yüzde 3,8'lik azalış ile 16,7 yıl olurken, kadınlarda yüzde 3'lük azalış ile 17,6 yıl oldu.

TÜİK açıkladı! Muhtemel eğitim süresinde iki şehir öne çıktı - 1. Resim

EN YÜKSEK DEĞERE KARABÜK VE İSTANBUL ULAŞTI

2024 yılında il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Karabük ve İstanbul'u, 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi. Muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak olurken, bu illeri sırasıyla 14,6 yıl ile Muş, 14,7 yıl ile Ağrı ve 15,2 yıl ile Mardin izledi.

TÜİK açıkladı! Muhtemel eğitim süresinde iki şehir öne çıktı - 3. Resim
İllere göre muhtemel eğitim süresi (ISCED 1-8), 2024

ERKEKLERDE BAYBURT, KADINLARDA TUNCELİ

Türkiye genelinde MES, 2024 yılında kadınlar için 17,6 yıl, erkekler için ise 16,7 yıl oldu. Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken; kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize izledi.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip ederken; MES'in en düşük olduğu iller kadınlarda; Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin oldu.

TÜİK açıkladı! Muhtemel eğitim süresinde iki şehir öne çıktı - 4. Resim
Cinsiyete göre muhtemel eğitim süresinin en yüksek ve en düşük olduğu 5 il (ISCED 1-8), 2024

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ 2024 YILINDA DA KADINLAR LEHİNE ARTTI

MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi, kadın MES değerinin erkek MES değerine oranı ile hesaplanır. ISCED 1-8 kademesinde (ilkokul-yükseköğretim) MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2024 yılında 1,05 oldu. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2024 yılında 0,08 puanlık artış göstererek kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu beş il sırasıyla 1,14 ile Iğdır, 1,12 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Karaman oldu. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,96 ile Şanlıurfa, 0,97 ile Bitlis ve Siirt, 0,99 ile Erzurum ve Muş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vietnam’ı Bualoi Tayfunu vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, kayıplar varOkan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması: İyi oynamadığımızda sorumluluk benim!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fakülteler hazır, öğrenci yok! Binlerce kontenjan boş kaldı - EğitimFakülteler hazır, öğrenci yok!Yabancı öğrenciler yeni rota arayışında! ABD’nin kısıtlaması Türkiye’ye yarayabilir - EğitimABD’nin kısıtlaması Türkiye’ye yarayabilirİlber Ortaylı: Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millet - Eğitim"Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millet"Okullar açıldı, vaka sayısı patladı: Zorbalığa karşı özel birim şart - EğitimUzmanlar uyarıyor: Zorbalığa karşı özel birim şartMEB tedbirleri artırdı: 27 bin personel güvenlik için sahada - EğitimMEB tedbirleri artırdı: 27 bin personel güvenlik için sahadaTürkçenin imlası masaya yatırılıyor: Akademisyenler 3 gün boyunca tartışacak - EğitimTürkçenin imlası masaya yatırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...