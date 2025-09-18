Öğretmenlikte havuz problemi! "40-50 binlik atamalar bitti" dendi ama...

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “40 bin, 50 bin gibi öğretmen atamaları artık mümkün değil” çıkışının yankıları sürüyor. Bakan Tekin’in sözleri ‘Eğitim fakülteleri ne olacak?’ sorusunu akıllara getirdi.

79 devlet, 17 özel eğitim fakültesinde YÖK verilerine göre yaklaşık 242 bin öğrenci eğitim görüyor. Havuzdaki 600 bine yakın öğretmen adayı da atama bekliyor. Her yıl 100-110 bin mezun, öğretmenlik için MEB’in kapısını çalıyor. Üstelik öğretmen olmak için artık üniversiteyi bitirmek yetmiyor, Millî Eğitim Akademisini de tamamlamak gerekiyor. Bu sene 10 bin öğretmen alınacağı açıklandı. Bundan sonra da her yıl benzer sayıda atama olması bekleniyor.

Eğitim fakültelerine öğrenci alınmasa bile son mezunlarla birlikte havuzda toplam 700 bin genç öğretmen olacak. 10 bin yıllık atama göz önüne alındığında, bu havuzun boşaltılması bile sadece 70 sene sürebilir... Bakan Tekin’in sözlerini ve ‘ne yapılmalı’ sorusuna cevap aradık.

KONTENJANLAR YARIYA İNMELİ

Eğitim uzmanı Salim Ünsal: Ülkenin acilen rasyonel istihdam politikaları ve akademinin buna göre yapılanmasına ihtiyaç var. Burada sorumlu öğretmenler de değildir. Kontenjanların yüzde 50’si düşürülmeli. Fen edebiyat fakülteleri ile eğitim fakülteleri arasında akademiye girişte bir ayırım yapılmalı. Birinde baraj varken diğerinde formasyon verilerek olmaz. ‘Herkes devlette mi çalışacak’ diyebilirsiniz ama planlama da ona göre yapılmalı. İstihdam oranları ve ihtiyaçlar belli. Planlama buna göre yapılmalı. Her sene bu kadar mezunu verip işsiz bırakmak ülke açısından büyük kayıp.

YENİDEN DİZAYN EDİLMELİ

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer: Bu tür açıklamalar, atama beklentilerini yönetmek adına mesaj verme niyetinin olduğuna işaret ediyor. Özellikle kamuoyu, adaylar ve öğrenciler bu tür söylemlerden etkilenir; beklentilerin yüksek tutulmaması için bir hazırlık mesajı da olabilir. Fakat bu durum en çok eğitim fakültelerini etkiler. Planlama çok önemli, çünkü eğitim fakültesi mezunlarının öğretmenlikten başka tercih edebileceği bir meslekleri yok. Eğitim fakülteleri yeniden dizayn edilebilir. Ama bu ortak aklın yürüteceği bir süreç olmalı. Eğitim fakülteleri belki MEB ile YÖK’e bağlı olan ortak bir yapıya dönüştürülebilir. Bu tartışılabilir. Ama bütün tarafların görüşleri dikkate alınmalıdır. Çünkü eğitim gerçekten çok önemli.

86 BİN 'ÜCRETLİ' VAR

Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan: Ücretli öğretmenlik okul açılır ihtiyaç vardır, derslerin boş geçmemesi için ek ders karşılığında görevlendirme yaparsın. 81 ilde valililerimize yazı yazdık, ‘Kaç ücretli öğretmeniniz var?’ diye... 79 ilden dönüş geldi. Buna göre şu an okullarda 86 bin 136 ücretli öğretmen görev yapıyor. İstanbul’da 19 bin 757, Ankara’da 3 bin 660, Diyarbakır’da 2 bin 119, Şanlıurfa’da ise 5 bin 283 ücretli öğretmen alınmış. ‘Ne kadar norm açığınız var’ dedik, ona da 75 ilden cevap geldi. Toplam sayı 100 bin 541... Devletin valisi bu rakamları açıklıyor. Hani öğretmen açığımız yoktu. Yapılan açıklamaları kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

İHTİYACA CEVAP VERİLMELİ

Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen atamaları ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılmalıdır; ücretli öğretmen istihdamının doğurduğu olumsuzluklar sona erdirilerek öğretmen açığı sorunu tarih olmalıdır. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına son verilmeli. Tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli, kalıcı bir düzenleme beklenmeden sözleşmeli öğretmenlere de mazerete bağlı ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı başta olmak üzere kadrolu öğretmenlere tanınan haklar verilmelidir. Öğretmen açığının, kadrolu istihdam yerine insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı olan ücretli öğretmenlik uygulamasıyla giderilmeye çalışılmasına son verilmeli, bu uygulama kaldırılmalıdır.

ÖĞRETMENLER NE DİYOR?

Atama bekleyen öğretmenler ne düşünüyor?

Tarık K: En önemli mesleklerin başında gelen, bütün meslekleri yetiştiren öğretmenlik ülkemizde işsizliğin sembolü oldu. Planlama olup, her sene sayı belli olsa bu kadar emeğimiz ziyan olmazdı.

YÖK-MEB NE YAPIYOR?

YÖK’ün öğretmen alımlarını azaltıp azaltmayacağı yönündeki soruya Bakan Yusuf Tekin “YÖK bünyesinde, öğretmen yetiştirmeyle ilgilenen bir komisyon var. Her yıl biz YÖK Başkanı’mızla beraber öğretmenliğe kaynak teşkil edecek fakültelerin kontenjanları konusunda oturup konuşuyoruz. Bu yıl da fark ettiyseniz eğer zaten bu anlamda kontenjanların azaldığını göreceksiniz” dedi.

Edindiğimiz bilgilere göre geçen seneye kıyasla bu yıl öğretmenlik kontenjanlarında 6 binlik bir azalma var. Eğitimciler bu kararın doğru olduğunu ama yetersiz olduğunu ifade ediyor...