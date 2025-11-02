Kayseri’de öğrenciler için yeni yuva: İhlas Vakfı Yurdu açıldı

Kayseri’ye kazandırılan İhlas Vakfı Yurdu düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

26 Ekim 2022 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde temeli atılan İhlas Vakfı Yurdu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı Kayseri Temsilcisi Ali Başoğlu ve davetliler katıldı.

Yurt hakkında bilgiler veren İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Çok mutluyum ve çok sevinçliyim. 2022 yılının ekim ayında burada yurdun temelini atmıştık. 2025 yılı Ekim ayıyla beraber yurdumuzda bitti ve açılışını yaptık. Böyle bir hizmeti bize nasip ettiği için Allah’a çok teşekkür ediyorum. Kayseri şehrine böyle bir yurt kazandırmış olduk. Bu yurtta emeği geçen ve yardım eden bütün bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir tuğla dahi vermiş olsalar, 10 TL dahi bağışlamış olsalar biz o parayı muhakkak Kayseri inşaatında kullandık. Allah hepsinden razı olsun ve hepsine cennette köşkler nasip etsin" dedi.

Aydın, "Yurdumuz 140 öğrenci kapasiteli. Burada öğrencilerimiz okuyacaklar. Kayseri’de birçok üniversite var ve burası büyükşehir. Bu üniversitelerde okuyan öğrencilerimize beslenme ve barınma yardımı sunuyoruz. İhlas Vakfı vergi muafiyeti belgesine sahip olduğu için devlet, yurtlarında kalan öğrencilerine beslenme ve barınma yardımı yapıyor. Bu da gençlerimiz için büyük bir fırsat. Cüzi bir ücret karşılığında okumuş oluyorlar. Devlette bu şekilde desteklemiş oluyor. Yurdumuzda etüt salonları var. Öğrenciler istedikleri gibi ders çalışabilecekler. Spor salonları var. İstedikleri gibi kalabilecekler. Yepyeni, pırıl pırıl bir yurt. Öğrencilerimize hayırlı ve mübarek olsun. Kayseri’de okumak isteyip de böyle bir güzel yurtta kalan insan okulunu da çok kısa süre içerisinde bitirir" diye konuştu.

Öte yandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açılışın ardından yurdu gezerek Aydın ve Başoğlu’dan bilgi aldı.