Okullarda ilk hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? 8 Eylül'de okullarda eğitim başladı!

Okullarda ilk hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Okulların dün açılması ile beraber yeni eğitim dönemi başladı.

OKULLARDA İLK HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Okulun ilk haftasında öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri yoklama oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına göre ders yılı başlar başlamaz yoklama alınıyor.

İLK HAFTA DEVAMSIZLIK YAZILIR MI?

Öğrencilerin yoklaması ilk dersten itibaren işleniyor ve e-Okul sistemine kaydediliyor. Dolayısıyla ilk haftada okula gelmeyen öğrencilerin devamsızlıkları da haneye işlenmiş oluyor.

Eğitim yılı boyunca devam eden uygulama, yalnızca dönem sonlarında sistem kapandığında sona eriyor.

OKULLARDA ZİL YASAKLANDI MI?

Yeni eğitim öğretim döneminde dikkat çeken uygulamalardan biri de “zilsiz okul” oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte bazı okullarda artık ders giriş çıkışlarında zil kullanılmayacak.

OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI, NEDEN?

“Zilsiz okul” projesi ilk etapta sadece uygun görülen okullarda uygulanacak. Zil çalınmayan bu sistemde öğrencilerin ders ve teneffüs saatlerini kendilerinin takip etmesi teşvik edilecek.

Uygulama ile okul ortamında daha sakin, odaklanmaya uygun ve disiplinli bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Zorunlu olarak zilin kullanıldığı durumlarda ise ses seviyesi çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanacak.