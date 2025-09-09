Okullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştü
Bu hafta okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah saatlerinde birçok noktada trafiğin kilitlendiği görüldü.
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte megakentte trafik sorunu yaşanmaya devam ediyor.
İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken, Haliç Köprüsü'nde de sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İBB Trafik uygulamasında sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 60'ın üzerine çıktığı görüldü.
