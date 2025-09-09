Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Okullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştü

Okullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Trafik, Trafik Yoğunluğu, Okulların Açılması, Haliç Köprüsü, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu hafta okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah saatlerinde birçok noktada trafiğin kilitlendiği görüldü.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte megakentte trafik sorunu yaşanmaya devam ediyor.

Okullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştü - 1. Resim

İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken, Haliç Köprüsü'nde de sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Okullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştü - 2. Resim

İBB Trafik uygulamasında sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 60'ın üzerine çıktığı görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İspanya karşısında ağır yenilgi sonrası Milli Takım'da kriz! Futbolcular birbirlerini takipten çıktıNorveç'te yangın faciası! 4 genç feci şekilde can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gürsel Tekin İl Başkanı olarak Taksim'de! Özgür Özel sorusuna dikkat çeken cevap - GündemÖzgür Özel sorusuna dikkat çeken cevapGürsel Tekin mal varlığını açıkladı: Kıskanmayın bir gün sizin de olur - GündemGürsel Tekin mal varlığını açıkladıİzmir'deki olayın ardından ailelere uyarı: Mutlaka kontrol edin - Gündemİzmir'deki olayın ardından ailelere uyarıBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak - GündemBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacakBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak - GündemBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacakHukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda - Gündem"Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda"
Sonraki Haber Yükleniyor...