Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Okullarda zil çalacak mı? Zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz?

Okullarda zil çalacak mı? Zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okullarda zil çalacak mı? Zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz?
Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı, Okula Dönüş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların 8 Eylül Pazartesi günü açılmasıyla birlikte yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı başlamış oldu. Öğrenciler ve veliler ders giriş-çıkışları ve teneffüslerde zil çalıp çalmayacağını merak etti. Peki, okullarda zil çalacak mı? İşte zilsiz okul projesi hakkında bilinenler.

Okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler büyük bir heyecanla sınıflara koşarken, "Okullarda zil çalacak mı?" sorusu eğitim gündemine oturdu. Peki, zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz?

Okullarda zil çalacak mı? Zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz? - 1. Resim

OKULLARDA ZİL ÇALACAK MI? 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı genelgeye göre, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla bazı proje okullarda "Zilsiz Okul Projesi" uygulanacak. Zilin gerekli olduğu durumlarda ise çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil seviyeleri ayarlanacak. Ayrıca okullarda yalnızca bakanlık tarafından belirlenen ziller çalacak.

Okullarda zil çalacak mı? Zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz? - 2. Resim

ZİLSİZ OKUL PROJESİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak ve çevre için ses kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan zilsiz okul projesi 4 yıldır birçok okulda tatbik ediliyor. Bu okullarda ders giriş-çıkışları ve teneffüslerde zil sesi çalmıyor. Öğrenciler, ders saatlerini kendileri takip ederek sınıflarına geçiyor. Böylelikle öğrenciler, hem saat bilinci hem de sorumluluk duygusu kazanıyor. Projenin öğrencileri olumlu yönde etkilediği değerlendiriliyor. Öğretmenler, öğrencilerin ders saatlerine daha dikkatli ve disiplinli bir şekilde uyduğunu belirtiyor. Veliler ise uygulamanın çocukların sorumluluk bilincini pekiştirdiğini ve dikkatlerini artırdığını ifade ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bolu'da yürek yakan olay: Nişanından 2 gün sonra genç DJ'den acı haber geldiHangi ülkeler internette daha fazla vakit geçiriyor? Türkiye’nin oranı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi olmalı? - Haberlerİngilizce defteri kareli mi, çizgili mi olmalı?Erdoğan'dan gençlere yeni yıl müjdesi: 2026'da evlenecek çiftlere kaç TL, ne kadar kredi verilecek? - HaberlerErdoğan'dan gençlere yeni yıl müjdesi: 2026'da evlenecek çiftlere kaç TL, ne kadar kredi verilecek?Sosyal medya ne zaman düzelecek? 8 Eylül Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, TikTok ve Facebook erişiminde son durum - HaberlerSosyal medya ne zaman düzelecek? 8 Eylül Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, TikTok ve Facebook erişiminde son durumAdı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic kimdir? - HaberlerAdı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic kimdir?Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerBulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?Apple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler - HaberlerApple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler
Sonraki Haber Yükleniyor...