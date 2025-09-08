Okullarda zil çalacak mı? Zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz?

Okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler büyük bir heyecanla sınıflara koşarken, "Okullarda zil çalacak mı?" sorusu eğitim gündemine oturdu. Peki, zilsiz okul projesi hakkında neler biliyoruz?

OKULLARDA ZİL ÇALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı genelgeye göre, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla bazı proje okullarda "Zilsiz Okul Projesi" uygulanacak. Zilin gerekli olduğu durumlarda ise çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil seviyeleri ayarlanacak. Ayrıca okullarda yalnızca bakanlık tarafından belirlenen ziller çalacak.

ZİLSİZ OKUL PROJESİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak ve çevre için ses kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan zilsiz okul projesi 4 yıldır birçok okulda tatbik ediliyor. Bu okullarda ders giriş-çıkışları ve teneffüslerde zil sesi çalmıyor. Öğrenciler, ders saatlerini kendileri takip ederek sınıflarına geçiyor. Böylelikle öğrenciler, hem saat bilinci hem de sorumluluk duygusu kazanıyor. Projenin öğrencileri olumlu yönde etkilediği değerlendiriliyor. Öğretmenler, öğrencilerin ders saatlerine daha dikkatli ve disiplinli bir şekilde uyduğunu belirtiyor. Veliler ise uygulamanın çocukların sorumluluk bilincini pekiştirdiğini ve dikkatlerini artırdığını ifade ediyor.