İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi olmalı?

İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi olmalı?

Güncelleme:
İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi olmalı?
İngilizce derslerinde hangi defter türünün kullanılacağı öğrenciler ve veliler arasında merak konusu oldu. Uzmanlar ve öğretmenlerin konuyla ilgili görüşleri takip ediliyor. "İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi olmalı?" sorusu arama motorlarında öne çıkıyor.

Okullarda 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte İngilizce defterinin kareli mi, çizgili mi olması gerektiği merak edildi. Öğretmenlerin istekleri doğrultusunda kırtasiye malzemesi almak isteyen öğrenciler ve veliler, "İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi olmalı?" sorusunu araştırmaya başladı.

İNGİLİZCE DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ OLMALI?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı başladı, öğrenciler ve veliler kırtasiye telaşına düştü. İngilizce derslerinde kullanılacak defter seçimi, öğrencilerin dikkat etmesi gereken konular arasında yer aldı. 

Kareli defterler genellikle tablo ve grafik çizimlerinde kolaylık sağlarken, çizgili defterler metin yazımında daha düzenli bir görünüm sunuyor. Bu sebeple uzmanlar, öğrencilerin İngilizce derslerinde çizgili defter kullanmasını tavsiye ediyor.

ÖĞRETMENLERİN DEFTER SEÇİMİNDE TALEPLERİ NE?

Öğretmenler, girdikleri branşlara göre öğrenciler için en uygun defterin hangisi olduğunu söyleyebilir. Bu yüzden öğrenciler ve veliler, öğretmenlerin önerilerini dikkate alarak defter seçimini yapmalı.

Özellikle yazma ve kelime alıştırmalarının yoğun olduğu derslerde çizgili defterler daha kullanışlı oluyor. Öte yandan, proje ve tablo çalışmaları için kareli defterler uygun görülüyor.

