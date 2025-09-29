Malatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyor

Malatya'nın Darende ilçesi Gökyar Mahallesi'nde yıllardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Gökyar lahanasında bu yılki hasat üreticileri sevindirdi.

İSTANBUL, ANKARA, ADANA... BİRÇOK İLE GÖNDERİLİYOR

Büyüklüğüne göre tanesi 50 ila 200 TL arasındaki fiyatlardan satılıyor. Malatya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana gibi birçok ile gönderiliyor.

TAMAMEN DOĞAL ÜRETİM, FİYAT İSE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Üretici Ali Yağan sarması ve turşusu bölge halkı tarafından özellikle tercih edilen, ürünlerin tamamen doğal olduğuna dikkat çekerek lezzetiyle diğer lahanalardan ayrıldığını belirterek, "Mahallemize özgü lahanacılık işi bizlere atadan, dededen kalma bir miras. Kendi ata tohumumuzla, fidesini de kendimiz yetiştirerek tamamen doğal yöntemlerle üretiyoruz. Bu sene hasada başladık. Lahanalarımız ilaçsız ve doğaldır. Fiyat olarak da büyüklüğüne göre 100 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Darende pazarımızda müşterilerimize sunuyoruz. İstanbul, Ankara, Adana gibi birçok ile gönderim yapıyoruz" dedi.

İlgili Haber 1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı

Bir diğer üretici Ekrem Okay ise "Gökyar lahanamızı yıllardır kendimiz üretiyoruz. Kaliteli lahanalardan tohum alıp yeniden ekiyoruz. Türkiye'nin birçok iline gönderim yapıyoruz. Lahanamızın ayrı bir lezzeti, ayrı bir rayihası var. Kilo ile değil, tane ile satılıyor. Fiyatlar büyüklüğe göre 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor. İlk defa alan bir daha mutlaka tercih ediyor" ifadelerini kullandı.



Sivas'tan ilçeye lahana almaya gelen bir müşteri ise "Her yıl annemin isteği üzerine geliyoruz. Darende'nin meşhur lahanasını alıyoruz ve herkese tavsiye ediyoruz" dedi. Bir diğer müşteri Cevdet Boyraz da, "Darende'mizin yerli lahanasını aldım. Gökyar lahanası ile meşhur bir mahallemiz. Lahanalar gerek turşu gerek sarma gibi yemeklerde çok güzel oluyor. Her zaman tercih ediyoruz" diye konuştu