Beyoğlu'nda akılalmaz olay! 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti

Olay Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde yaşandı. Bir kişi tünel girişindeki 15 santimetrelik duvarın arkasına sıkıştı.

Günlerce çıkamayınca yardım çığlıkları atmaya başlayan adamın seslerini duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

YARI ÇIPLAK VE BİTKİN HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, mahsur kalan kişinin yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yara izleri olduğu görüldü.

Alanın darlığı nedeniyle ilk etapta çıkarılamayan kişi için itfaiye devreye girdi.

Beton duvar, darbeli matkap ve beton kesme aletleriyle kırıldı. Demirlerin kesilmesinin ardından balyozlarla açılan bölümden içeri giren polisler, mahsur kalan kişiye ulaştı.

6 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonunda kurtarılan kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.