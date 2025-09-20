"Yeter artık!": Taksiciler, meslektaşlarının ölümüne konvoyla tepki gösterdi

Beyoğlu'nda gece saatlerinde mesaisine yeni başlayan 53 yaşındaki Ali Sancar, yolcu olarak aldığı şahsın saldırısına uğradı.

Kafasından vurulan ve saldırı sonrası gasp edilen Sancar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, ağır yaralanan Sancar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Sancar'ın hastanede hayatını kaybettiği aynı zamanda taksisinde hiç nakit para olmadığı bütün paranın gasp edildiği öğrenildi. Sancar'a saldıran şahıs olay yerinden kaçarken polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

HASTANE ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

Ali Sancar'ın hayatını kaybettiğini duyan meslektaşları hastane önünde toplandı. Konvoy halinde korna çalarak eylem yapan taksiciler hastanenin önünde yeniden bir araya geldi.

Taksiciler adına konuşan Eyüp Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik, Üzgünüz, kendisine rahmet ailesine başsağlığı geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor durumdayız meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik. Bugün bize haber geldi 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı.

"GÜN GEÇTİKÇE KORKMAYA BAŞLADIK"

Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Bu son olsun dedikçe bu son olmuyor. Artık ailelerimiz bizlere baskı kurmaya başladılar. Bu ölüm haberleri çoğaldıkça bize ‘Bu mesleği bırak artık yapma' diyorlar. Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar.

Ali Sancar

Gün geçtikçe korkmaya başladık çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde ‘Alalım mı almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını günaydınını unuttuk aklımızda tek bir soru var? ‘Kapı açıldığı zaman acaba bu adam bana saldırır mı saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Bu akşamda buradayız Ali abiye de tekrar Allah rahmet eylesin. Tüm meslektaşlarımızın başı sağolsun." diye konuştu.